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Клубный чемпионат мира
14 июля 2025, 05:27 | Обновлено 14 июля 2025, 05:29
598
0

Луис ЭНРИКЕ: «Не сумели привезти домой трофей. Челси был сильнее»

Наставник ПСЖ прокомментировал поражение в финале клубного ЧМ-2025

14 июля 2025, 05:27 | Обновлено 14 июля 2025, 05:29
598
0
Луис ЭНРИКЕ: «Не сумели привезти домой трофей. Челси был сильнее»
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал поражение в финале клубного чемпионата мира 2025 против «Челси» (0:3) на стадионе MetLife в Нью-Джерси.

«Я считаю, что мы провели очень хороший турнир, даже если и не смогли привезти трофей домой. Мы разочарованы, это нелегко, но таков спорт на высшем уровне, такова жизнь – нужно это принять.

Думаю, «Челси» сыграл очень хорошо и заслуженно победил. Мы это признаем. Теперь сезон завершен. Это была очень долгая кампания, и пришло время насладиться отпуском.

Наши болельщики снова были невероятными. Сегодня тяжело для всех нас, но они всегда нас поддерживают – в каждом матче. И эта связь, которую они имеют с командой, очень сильная. Мы продолжим становиться сильнее – это наша цель».

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клубный чемпионат мира по футболу ПСЖ Челси Челси - ПСЖ Луис Энрике пресс-конференция
Николай Степанов Источник: ФК ПСЖ
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