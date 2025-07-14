Луис ЭНРИКЕ: «Не сумели привезти домой трофей. Челси был сильнее»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал поражение в финале клубного чемпионата мира 2025 против «Челси» (0:3) на стадионе MetLife в Нью-Джерси.

«Я считаю, что мы провели очень хороший турнир, даже если и не смогли привезти трофей домой. Мы разочарованы, это нелегко, но таков спорт на высшем уровне, такова жизнь – нужно это принять.

Думаю, «Челси» сыграл очень хорошо и заслуженно победил. Мы это признаем. Теперь сезон завершен. Это была очень долгая кампания, и пришло время насладиться отпуском.

Наши болельщики снова были невероятными. Сегодня тяжело для всех нас, но они всегда нас поддерживают – в каждом матче. И эта связь, которую они имеют с командой, очень сильная. Мы продолжим становиться сильнее – это наша цель».