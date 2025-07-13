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  4. Рух нанял на работу обладателя Кубка и Суперкубка Польши
Украина. Премьер лига
13 июля 2025, 23:03 |
547
0

Рух нанял на работу обладателя Кубка и Суперкубка Польши

Известный в недавнем прошлом футболист начал тренерскую карьеру

13 июля 2025, 23:03 |
547
0
Рух нанял на работу обладателя Кубка и Суперкубка Польши
ФК Львов. Алексей Дитятьев

Как стало известно Sport.ua, бывший защитник «Олимпика», «Ворсклы», «Карпат», польских «Краковии» и «Львова» Алексей Дитятьев вошел в обновленный тренерский штаб «Руха» U19, который на этой неделе возглавил Михаил Дячук-Ставицкий. 36-летний Дитятьев, завершивший игровую карьеру зимой этого года, стал тренером львовской команды по физподготовке.

Алексей Дитятьев – победитель Первой лиги сезона 2013/2014 в составе «Олимпика», обладатель Кубка (2019/2020) и Суперкубка Польши (2020) в составе «Краковии». В качестве легионера воспитанник новокаховского футбола поиграл также в Казахстане. Последней командой в профессиональной карьере Дитятьева стал «Колос-2» (6 матчей в осенней кампании минувшего сезона Второй лиги).

В предыдущем сезоне главным тренером «Руха» U19 был Денис Колчин. Под его руководством «желто-черные» заняли шестое место по итогам юношеского чемпионата. В новом сезоне за команду будут играть уже более младшие ребята – 2007–2008 годов рождения.

Ранее сообщалось о том, что «Рух» на выезде минимально проиграл спарринг «Стали» из Жешува.

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Алексей Дитятьев Рух Львов назначение тренера Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Олимпик Донецк Ворскла Полтава Карпаты Львов Краковия Кубок Польши по футболу
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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