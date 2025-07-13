Рух нанял на работу обладателя Кубка и Суперкубка Польши

Как стало известно Sport.ua, бывший защитник «Олимпика», «Ворсклы», «Карпат», польских «Краковии» и «Львова» Алексей Дитятьев вошел в обновленный тренерский штаб «Руха» U19, который на этой неделе возглавил Михаил Дячук-Ставицкий. 36-летний Дитятьев, завершивший игровую карьеру зимой этого года, стал тренером львовской команды по физподготовке.

Алексей Дитятьев – победитель Первой лиги сезона 2013/2014 в составе «Олимпика», обладатель Кубка (2019/2020) и Суперкубка Польши (2020) в составе «Краковии». В качестве легионера воспитанник новокаховского футбола поиграл также в Казахстане. Последней командой в профессиональной карьере Дитятьева стал «Колос-2» (6 матчей в осенней кампании минувшего сезона Второй лиги).

В предыдущем сезоне главным тренером «Руха» U19 был Денис Колчин. Под его руководством «желто-черные» заняли шестое место по итогам юношеского чемпионата. В новом сезоне за команду будут играть уже более младшие ребята – 2007–2008 годов рождения.

Ранее сообщалось о том, что «Рух» на выезде минимально проиграл спарринг «Стали» из Жешува.