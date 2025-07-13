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Украина. Первая лига
13 июля 2025, 22:31 | Обновлено 13 июля 2025, 22:33
623
0

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал воспитанника Шахтера и еще двух игроков

Ростислав Русин, Максим Лопыренок и Никита Степовой присоединились к клубу

13 июля 2025, 22:31 | Обновлено 13 июля 2025, 22:33
623
0
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал воспитанника Шахтера и еще двух игроков
ФК Металлист 1925. Ростислав Русин

Одесский «Черноморец» официально объявил о приходе трех новых футболистов. К команде присоединились защитники Ростислав Русин и Никита Степовой, а также полузащитник Максим Лопыренок.

Информация о деталях контракта всех трех игроков отсутствует на официальном сайте клуба.

Русин – воспитанник донецкого «Шахтера», который перешел в одесский клуб на правах свободного агента. Последним клубом защитника стал харьковский «Металлист 1925», за который отыграл 43 матча, забил шесть мячей и отдал шесть ассистов.

Другой защитник, Степовой, воспитанник футбольного клуба «Пальмира» из Одессы.

Третий новичок, Лопыренок, с зимы 2024 года представлял цвета «Буковины», сыграв всего клуб 22 поединка (один ассист).

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трансферы чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Первая лига Украины трансферы УПЛ Максим Лопыренок Ростислав Русин
Андрей Витренко Источник: ФК Черноморец
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