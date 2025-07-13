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Италия
13 июля 2025, 22:16 | Обновлено 13 июля 2025, 22:18
412
0

Время перестройки. Интер планирует попрощаться с основным защитником

Франческо Ачерби не подходит под стиль игры нового тренера

13 июля 2025, 22:16 | Обновлено 13 июля 2025, 22:18
412
0
Время перестройки. Интер планирует попрощаться с основным защитником
Getty Images/Global Images Ukraine. Франческо Ачербі

Миланский «Интер» рассматривает вариант расторжения сотрудничества с центральным защитником Франческо Ачерби, контракт которого рассчитан еще на один сезон.

Регулярные травмы и довольно высокий возраст футболиста (37 лет) могут стать решающими факторами в размышлениях клуба о прекращении сотрудничества с игроком.

Кроме того, новый тренер Кристиан Киву не видит в Ачерби в роли основного игрока команды, учитывая тактику коуча.

За миланский клуб защитник отыграл 122 матча во всех турнирах. На счету возрастного футболиста пять голов и пять ассистов.

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Франческо Ачерби Интер Милан чемпионат Италии по футболу Серия A расторжение контракта
Андрей Витренко Источник: Tuttosport
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