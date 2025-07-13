Время перестройки. Интер планирует попрощаться с основным защитником

Миланский «Интер» рассматривает вариант расторжения сотрудничества с центральным защитником Франческо Ачерби, контракт которого рассчитан еще на один сезон.

Регулярные травмы и довольно высокий возраст футболиста (37 лет) могут стать решающими факторами в размышлениях клуба о прекращении сотрудничества с игроком.

Кроме того, новый тренер Кристиан Киву не видит в Ачерби в роли основного игрока команды, учитывая тактику коуча.

За миланский клуб защитник отыграл 122 матча во всех турнирах. На счету возрастного футболиста пять голов и пять ассистов.