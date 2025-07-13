Негативная реакция. Фаны Арсенала создали петицию против трансфера Мадуэке

Лондонский «Арсенал» ведет активные переговоры по трансферу вингера «Челси» Нони Мадуэке.

«Канониры» уже обсудили с футболистом условия контракта, тогда как «синие» дали разрешение Нони перейти в стан соперника.

Пока руководство «Арсенала» и Мадуэке решают последние вопросы, фанаты «красных» негативно отреагировали на переговоры с Нони.

Более 4 000 болельщиков подписали петицию на сайте Change.org против трансфера Мадуэке. К тому же рядом со стадионом «Эмирейтс» появились граффити с надписью «Долой Артета».

В сезоне 2024/25 Мадуэке провел 46 матчей, в которых вингер забил 11 мячей и оформил пять результативных передач.