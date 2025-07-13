Бартулович его знает. Металлист 1925 планирует приобрести хавбека Динамо

Харьковский «Металлист 1925» проявляет серьезный интерес к полузащитнику киевского «Динамо» Александру Яцыку.

Клуб под руководством Младена Бартуловича, который ранее работал с Яцыком в «Заре», рассматривает вариант полноценного трансфера игрока.

Харьковская команда готова потратить на 22-летнего центрального хавбека сумму, сопоставимую с потенциальным трансфером Ильи Крупского (около 3 млн евро).

Впрочем, в столичном клубе такие намерения энтузиазма не вызывают. По информации источника, президент клуба Игорь Суркис категорически против продажи Яцыка – ни сейчас, ни в будущем, независимо от финансовых условий.

На фоне травмы Валентина Рубчинского, у которого повреждение голеностопа, ожидается, что Яцык уже в ближайшее время получит больше шансов проявить себя в первой команде «Динамо».