Бартулович его знает. Металлист 1925 планирует приобрести хавбека Динамо
Александр Яцык может продолжить карьеру в харьковском клубе
Харьковский «Металлист 1925» проявляет серьезный интерес к полузащитнику киевского «Динамо» Александру Яцыку.
Клуб под руководством Младена Бартуловича, который ранее работал с Яцыком в «Заре», рассматривает вариант полноценного трансфера игрока.
Харьковская команда готова потратить на 22-летнего центрального хавбека сумму, сопоставимую с потенциальным трансфером Ильи Крупского (около 3 млн евро).
Впрочем, в столичном клубе такие намерения энтузиазма не вызывают. По информации источника, президент клуба Игорь Суркис категорически против продажи Яцыка – ни сейчас, ни в будущем, независимо от финансовых условий.
На фоне травмы Валентина Рубчинского, у которого повреждение голеностопа, ожидается, что Яцык уже в ближайшее время получит больше шансов проявить себя в первой команде «Динамо».
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