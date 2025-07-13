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  4. Бартулович его знает. Металлист 1925 планирует приобрести хавбека Динамо
Украина. Премьер лига
13 июля 2025, 21:43 | Обновлено 13 июля 2025, 21:53
983
0

Бартулович его знает. Металлист 1925 планирует приобрести хавбека Динамо

Александр Яцык может продолжить карьеру в харьковском клубе

13 июля 2025, 21:43 | Обновлено 13 июля 2025, 21:53
983
0
Бартулович его знает. Металлист 1925 планирует приобрести хавбека Динамо
ФК Динамо. Александр Яцык

Харьковский «Металлист 1925» проявляет серьезный интерес к полузащитнику киевского «Динамо» Александру Яцыку.

Клуб под руководством Младена Бартуловича, который ранее работал с Яцыком в «Заре», рассматривает вариант полноценного трансфера игрока.

Харьковская команда готова потратить на 22-летнего центрального хавбека сумму, сопоставимую с потенциальным трансфером Ильи Крупского (около 3 млн евро).

Впрочем, в столичном клубе такие намерения энтузиазма не вызывают. По информации источника, президент клуба Игорь Суркис категорически против продажи Яцыка – ни сейчас, ни в будущем, независимо от финансовых условий.

На фоне травмы Валентина Рубчинского, у которого повреждение голеностопа, ожидается, что Яцык уже в ближайшее время получит больше шансов проявить себя в первой команде «Динамо».

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Динамо Киев трансферы Заря Луганск Металлист 1925 трансферы УПЛ Александр Яцык Младен Бартулович ТаТоТаке
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
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