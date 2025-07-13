54 гола. Арсенал близок к завершению трансфера супербомбардира

Лондонский «Арсенал» близок к подписанию шведского нападающего лиссабонского «Спортинга» Виктора Дьекереша, сообщает The Athletic.

По информации источника, английский гранд приближается к завершению трансфера 27-летнего футболиста. Переход мог сорваться из-за нежелания президента португальского клуба Фредерико Варадаса принимать предложение в размере 60 миллионов евро + 10 миллионов евро бонусов.

В сезоне 2024/25 Виктор Дьекереш провел 52 матча на клубном уровне, отличившись 54 забитыми мячами и 13 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» покупает вингера сборной Англии.