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Англия
13 июля 2025, 21:51 | Обновлено 13 июля 2025, 22:47
1470
0

54 гола. Арсенал близок к завершению трансфера супербомбардира

Виктор Дьекереш может стать игроком английского клуба

13 июля 2025, 21:51 | Обновлено 13 июля 2025, 22:47
1470
0
54 гола. Арсенал близок к завершению трансфера супербомбардира
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Лондонский «Арсенал» близок к подписанию шведского нападающего лиссабонского «Спортинга» Виктора Дьекереша, сообщает The Athletic.

По информации источника, английский гранд приближается к завершению трансфера 27-летнего футболиста. Переход мог сорваться из-за нежелания президента португальского клуба Фредерико Варадаса принимать предложение в размере 60 миллионов евро + 10 миллионов евро бонусов.

В сезоне 2024/25 Виктор Дьекереш провел 52 матча на клубном уровне, отличившись 54 забитыми мячами и 13 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» покупает вингера сборной Англии.

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Виктор Дьекереш трансферы трансферы АПЛ чемпионат Португалии по футболу Спортинг Лиссабон Арсенал Лондон
Даниил Кирияка Источник: The Athletic
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