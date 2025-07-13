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Клубный чемпионат мира
13 июля 2025, 20:50 | Обновлено 13 июля 2025, 20:59
1398
1

Финал клубного ЧМ-2025. Названы стартовые составы Челси и ПСЖ

13 июля в 22:00 состоится решающий матч клубного ЧМ-2025 в США

13 июля 2025, 20:50 | Обновлено 13 июля 2025, 20:59
1398
1
Финал клубного ЧМ-2025. Названы стартовые составы Челси и ПСЖ
Коллаж Sport.ua. Энцо Мареска и Луис Энрике

13 июля в 22:00 пройдет финальный матч клубного чемпионата мира 2025.

Английский Челси и французский ПСЖ сыграют на арене Мет-Лайф Стэдиум в Ист-Резерфорде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Английский Челси в плей-офф переиграл португальскую Бенфику (4:1 д.в.) и бразильские Палмейрас (2:1) и Флуминенсе (2:0).

Французский ПСЖ в стадии на выбывание нанес поражение Интеру Майями (4:0), немецкой Баварии (2:0) и мадридскому Реалу (4:0)

Челси был один раз победителем КЧМ (2021) и один раз проиграл в финале (2012). Для ПСЖ это первое участие в клубных ЧМ.

Наставники Энцо Мареска и Луис Энрике определили основные составы своих команд.

Финал клубного ЧМ-2025. Названы стартовые составы Челси и ПСЖ

Челси: Санчес, Густо, Колвилл, Чалоба, Кукурелья, Джеймс, Кайседо, Энцо Фернандес, Педру Нету, Коул Палмер, Жоао Педро.

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Бералдо, Нуно Мендеш, Жоао Невеш, Витинья, Фабиан Руис, Дуэ, Кварацхелия, Дембеле.

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клубный чемпионат мира по футболу ПСЖ Челси Челси - ПСЖ стартовые составы Луис Энрике Энцо Мареска
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 2
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antt
Тричі склад Челсі. Це без роставновки на полі гравців
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0
GroundUnder
Требл в год клубного ЧМ (расширенного) - Золотой Требл. Требл, который будет покоряться только раз в цикл ... это что-то на уровне Штеффи Граф 1988 года (в теннисе) зачёркнуто ...
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0
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