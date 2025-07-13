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Англия
13 июля 2025, 20:43 | Обновлено 13 июля 2025, 20:44
859
2

Довбик не обрадуется. Рома ведет переговоры по двум футболистам клуба АПЛ

Внимание итальянского клуба привлекает Эван Фергюсон и Мэтт О'Райли

13 июля 2025, 20:43 | Обновлено 13 июля 2025, 20:44
859
2
Довбик не обрадуется. Рома ведет переговоры по двум футболистам клуба АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Эван Фергюсон

Римская «Рома» ведет переговоры по двум игроком «Брайтона», сообщает Football Italia.

По информации источника, итальянский клуб нацелен на подписание ирландский нападающий Эван Фергюсон и датский полузащитник Мэтт О'Райли.

В прошедшем сезоне Эван Фергюсон провел 3 матча на клубном уровне и отличился 1 голом. Мэтт О'Райли провел 26 матча на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи.

В составе римской «Ромы» выступает украинский нападающий Артем Довбик.

Ранее сообщалось о том, что «Аталанта» включилась в борьбу с «Ромой» за грузинского форварда.

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Рома Рим Брайтон трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Артем Довбик Эван Фергюсон Мэтт О'Райли
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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Комментарии 2
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Mark4854590
Думаю що переживати через гравця з трьома матчами за сезону далеко не найсильнішому клубі Довбику не варто)
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0
GloryUkraine
Можна подумати, що Довбик у Ромі до тепер тільки те і робив, що радів 
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0
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