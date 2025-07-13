Довбик не обрадуется. Рома ведет переговоры по двум футболистам клуба АПЛ
Внимание итальянского клуба привлекает Эван Фергюсон и Мэтт О'Райли
Римская «Рома» ведет переговоры по двум игроком «Брайтона», сообщает Football Italia.
По информации источника, итальянский клуб нацелен на подписание ирландский нападающий Эван Фергюсон и датский полузащитник Мэтт О'Райли.
В прошедшем сезоне Эван Фергюсон провел 3 матча на клубном уровне и отличился 1 голом. Мэтт О'Райли провел 26 матча на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи.
В составе римской «Ромы» выступает украинский нападающий Артем Довбик.
Ранее сообщалось о том, что «Аталанта» включилась в борьбу с «Ромой» за грузинского форварда.
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