Довбик не обрадуется. Рома ведет переговоры по двум футболистам клуба АПЛ

Римская «Рома» ведет переговоры по двум игроком «Брайтона», сообщает Football Italia.

По информации источника, итальянский клуб нацелен на подписание ирландский нападающий Эван Фергюсон и датский полузащитник Мэтт О'Райли.

В прошедшем сезоне Эван Фергюсон провел 3 матча на клубном уровне и отличился 1 голом. Мэтт О'Райли провел 26 матча на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи.

В составе римской «Ромы» выступает украинский нападающий Артем Довбик.

Ранее сообщалось о том, что «Аталанта» включилась в борьбу с «Ромой» за грузинского форварда.