Обнародован стартовый состав Карпат на товарищеский матч с Вольфсбергером

Украинские клубы активно проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

13 июля в 18:00 встречаются Карпаты Львов и австрийский Вольфсбергер.

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Карпаты выступают в УПЛ и готовятся к новому сезону в Австрии.

Обнародовал стартовый состав Карпат на товарищеский матч с Вольфсбергером