Украина. Премьер лига13 июля 2025, 17:52 | Обновлено 13 июля 2025, 17:59
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Обнародован стартовый состав Карпат на товарищеский матч с Вольфсбергером
Спарринг в Австрии начнется 13 июля в 18:00
13 июля 2025, 17:52 | Обновлено 13 июля 2025, 17:59
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Украинские клубы активно проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.
13 июля в 18:00 встречаются Карпаты Львов и австрийский Вольфсбергер.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Карпаты выступают в УПЛ и готовятся к новому сезону в Австрии.
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Обнародовал стартовый состав Карпат на товарищеский матч с Вольфсбергером
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