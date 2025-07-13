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Украина. Премьер лига
13 июля 2025, 17:52 | Обновлено 13 июля 2025, 17:59
233
1

Обнародован стартовый состав Карпат на товарищеский матч с Вольфсбергером

Спарринг в Австрии начнется 13 июля в 18:00

13 июля 2025, 17:52 | Обновлено 13 июля 2025, 17:59
233
1
Обнародован стартовый состав Карпат на товарищеский матч с Вольфсбергером
ФК Карпаты

Украинские клубы активно проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

13 июля в 18:00 встречаются Карпаты Львов и австрийский Вольфсбергер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Карпаты выступают в УПЛ и готовятся к новому сезону в Австрии.

Обнародовал стартовый состав Карпат на товарищеский матч с Вольфсбергером

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Tom Bombadil
Таки  обнародовали состав Я думал что не , никогда не назовут
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