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Украина. Премьер лига
13 июля 2025, 17:47 | Обновлено 13 июля 2025, 17:56
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0

Назван стартовый состав Кривбасса на спарринг против Уйпешта

13 июля в 18:00 команда Патрика ван Леувена проведет товарищеский матч

13 июля 2025, 17:47 | Обновлено 13 июля 2025, 17:56
125
0
Назван стартовый состав Кривбасса на спарринг против Уйпешта
ФК Кривбасс

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

13 июля в 18:00 встречаются Кривбасс Кривой Рог и венгерская команда Уйпешт.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Кривбасс проводит летние учебно-тренировочные сборы в Словении.

Игра проходит в Športni park Radomlje в словенском городе Радомле.

Криворожский Кривбасс занял 5-е место в УПЛ и ведет подготовку к новому сезону.

Назван стартовый состав Кривбасса на спарринг против Уйпешта

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Уйпешт учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ стартовые составы Патрик ван Леувен
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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