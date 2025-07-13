Украина. Премьер лига13 июля 2025, 17:47 | Обновлено 13 июля 2025, 17:56
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Назван стартовый состав Кривбасса на спарринг против Уйпешта
13 июля в 18:00 команда Патрика ван Леувена проведет товарищеский матч
13 июля 2025, 17:47 | Обновлено 13 июля 2025, 17:56
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.
13 июля в 18:00 встречаются Кривбасс Кривой Рог и венгерская команда Уйпешт.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Кривбасс проводит летние учебно-тренировочные сборы в Словении.
Игра проходит в Športni park Radomlje в словенском городе Радомле.
Криворожский Кривбасс занял 5-е место в УПЛ и ведет подготовку к новому сезону.
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Назван стартовый состав Кривбасса на спарринг против Уйпешта
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