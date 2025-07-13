Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

13 июля в 18:00 встречаются Кривбасс Кривой Рог и венгерская команда Уйпешт.

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Кривбасс проводит летние учебно-тренировочные сборы в Словении.

Игра проходит в Športni park Radomlje в словенском городе Радомле.

Криворожский Кривбасс занял 5-е место в УПЛ и ведет подготовку к новому сезону.

Назван стартовый состав Кривбасса на спарринг против Уйпешта