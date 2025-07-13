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Уимблдон
13 июля 2025, 18:01 |
646
4

Определены победительницы парного разряда Уимблдона-2025 у женщин

Се Шувэй и Алена Остапенко в трех сетах уступили Веронике Кудерметовой и Элизе Мертенс

13 июля 2025, 18:01 |
646
4
Определены победительницы парного разряда Уимблдона-2025 у женщин
Getty Images/Global Images Ukraine. Се Шувэй, Алена Остапенко, Элизе Мертенс и Вероника Кудерметова

13 июля состоялся финальный матч Уимблдонского турнира 2025 в женском парном разряде.

Тандем Се Шувэй (Китайский Тайбей) / Алена Остапенко (Латвия) в решающем поединке мейджора потерпел поражение от пары Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс (Бельгия) в трех сетах за 2 часа и 25 минут.

Уимблдон-2025. Пары. Финал

Се Шувэй (Китайский Тайбей) / Алена Остапенко (Латвия) [4] – Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс (Бельгия) [8] – 6:3, 2:6, 4:6

Это была вторая встреча дуэтов. 11 мая Се Шувэй и Алена уступили соперницам в 1/8 финала соревнований WTA 1000 в Риме.

Элизе Мертенс завоевала пятый трофей Grand Slam в карьере. С понедельника представительница Бельгии поднимется на 13-е место в рейтинге WTA.

Мертенс в одиночном разряде Уимблдона добралась до 1/8 финала, где в двух сетах уступила Арине Соболенко. В третьем раунде мейджора бельгийка выбила первую ракетку Украины Элину Свитолину.

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Се Шувэй Алена Остапенко Вероника Кудерметова Элизе Мертенс Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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Sashamar
Біда прийшла звідки не чекали.
Кудерметова не просто тенісистка з російським паспортом, яка виступає без прапора. Кудерметова їздить до Петербурга на турнір за газпромовські гроші. Вона також рекламувала підсанкційну "Татнефть" аж до прямої заборони. І якщо вона зараз почне роздавати інтерв'ю на кшталт "в цей важкий для росії час..." нічого дивного не буде.
Щодо Мертенс, то вона, звісно, не "корисна ідіотка", так глибоко не копає. Але в тому, що з призових податки, які заплатить її напарниця підуть на нові ракети та "Шахеди" є також її провина.
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0
Alehandro
Точно у жінок? бачу 3 жінки і якогось татарського хлопчика з краю...
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