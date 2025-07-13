Определены победительницы парного разряда Уимблдона-2025 у женщин

13 июля состоялся финальный матч Уимблдонского турнира 2025 в женском парном разряде.

Тандем Се Шувэй (Китайский Тайбей) / Алена Остапенко (Латвия) в решающем поединке мейджора потерпел поражение от пары Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс (Бельгия) в трех сетах за 2 часа и 25 минут.

Уимблдон-2025. Пары. Финал

Се Шувэй (Китайский Тайбей) / Алена Остапенко (Латвия) [4] – Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс (Бельгия) [8] – 6:3, 2:6, 4:6

Это была вторая встреча дуэтов. 11 мая Се Шувэй и Алена уступили соперницам в 1/8 финала соревнований WTA 1000 в Риме.

Элизе Мертенс завоевала пятый трофей Grand Slam в карьере. С понедельника представительница Бельгии поднимется на 13-е место в рейтинге WTA.

Мертенс в одиночном разряде Уимблдона добралась до 1/8 финала, где в двух сетах уступила Арине Соболенко. В третьем раунде мейджора бельгийка выбила первую ракетку Украины Элину Свитолину.