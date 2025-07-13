Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 10:0 от ПСЖ. Главные статистические факты перед финалом КЧМ
Клубный чемпионат мира
13 июля 2025, 16:52 |
103
0

10:0 от ПСЖ. Главные статистические факты перед финалом КЧМ

Начало встречи – в 22:00

13 июля 2025, 16:52 |
103
0
10:0 от ПСЖ. Главные статистические факты перед финалом КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

13 июля в 22:00 состоится финал Клубного чемпионата мира на арене «Мет-Лайф Стэдиум» между командами «Челси» и «ПСЖ».

С началом стадии плей-офф парижане не пропустили ни одного мяча, одержав три победы с общим счетом 10:0 («Интер Майами» – 4:0, «Бавария» – 2:0, «Реал Мадрид» – 4:0).

Для «Челси» победа в финальном матче КЧМ может стать второй в истории. В случае успеха команда станет пятым клубом, который добывал трофей более одного раза (после мадридского «Реала», «Барселоны», «Баварии» и бразильского «Коринтианса»).

«Пенсионеры» не побеждали у «красно-синих» в основное время с 2014 года. С тех пор французы победили дважды, еще три матча завершились вничью в основное время.

По теме:
Источник: для трансфера Забарного в ПСЖ появилась новая преграда
ПСЖ станет 18-м международным соперником Челси в сезоне
«Не волнуйтесь». Во Франции рассказали, когда Забарный станет игроком ПСЖ
статистика клубный чемпионат мира по футболу ПСЖ Челси Челси - ПСЖ
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Наконец-то прорвало. ЛНЗ разгромил Ингулец в контрольном матче
Футбол | 13 июля 2025, 15:33 0
Наконец-то прорвало. ЛНЗ разгромил Ингулец в контрольном матче
Наконец-то прорвало. ЛНЗ разгромил Ингулец в контрольном матче

Подопечные Виталия Пономарева забили пять мячей в ворота соперника

Первый в новой эпохе. Ламин Ямаль празднует день рождения
Футбол | 13 июля 2025, 09:30 5
Первый в новой эпохе. Ламин Ямаль празднует день рождения
Первый в новой эпохе. Ламин Ямаль празднует день рождения

Испанской звезде исполнилось 18 лет

Александр УСИК: «Я не лучший боксер в мире, этот парень номер один»
Бокс | 13.07.2025, 09:25
Александр УСИК: «Я не лучший боксер в мире, этот парень номер один»
Александр УСИК: «Я не лучший боксер в мире, этот парень номер один»
Отбор на Евроволей-2026. Украина бьет Италию у нее на поле
Волейбол | 13.07.2025, 00:22
Отбор на Евроволей-2026. Украина бьет Италию у нее на поле
Отбор на Евроволей-2026. Украина бьет Италию у нее на поле
Клубный рейтинг УЕФА: лидирует Реал, где Шахтер и Динамо
Футбол | 12.07.2025, 17:58
Клубный рейтинг УЕФА: лидирует Реал, где Шахтер и Динамо
Клубный рейтинг УЕФА: лидирует Реал, где Шахтер и Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Что происходит? Бенфика выставила Трубина на трансфер
Что происходит? Бенфика выставила Трубина на трансфер
13.07.2025, 14:01 34
Футбол
Дежавю Мудрика. Легенда из клуба Ла Лиги дисквалифицирован за допинг
Дежавю Мудрика. Легенда из клуба Ла Лиги дисквалифицирован за допинг
12.07.2025, 12:50 2
Футбол
Реал принял решение по Лунину после провала против ПСЖ
Реал принял решение по Лунину после провала против ПСЖ
12.07.2025, 08:55 14
Футбол
Известно, сколько заработала Свентек за трофей Уимблдона-2025
Известно, сколько заработала Свентек за трофей Уимблдона-2025
12.07.2025, 20:05 2
Теннис
Джо РОГАН: «Видели гонорар Усика в реванше с Дюбуа? Это космос, фантастика»
Джо РОГАН: «Видели гонорар Усика в реванше с Дюбуа? Это космос, фантастика»
12.07.2025, 05:55 1
Бокс
Сколько заработали Свитолина и другие украинки на Уимблдоне-2025?
Сколько заработали Свитолина и другие украинки на Уимблдоне-2025?
13.07.2025, 06:52
Теннис
ПСЖ сообщил важные новости о трансфере Забарного
ПСЖ сообщил важные новости о трансфере Забарного
12.07.2025, 14:47 21
Футбол
Аль-Шейх готовит самый большой бой в истории. Там будет экс-соперник Усика
Аль-Шейх готовит самый большой бой в истории. Там будет экс-соперник Усика
12.07.2025, 01:25 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем