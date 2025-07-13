10:0 от ПСЖ. Главные статистические факты перед финалом КЧМ

13 июля в 22:00 состоится финал Клубного чемпионата мира на арене «Мет-Лайф Стэдиум» между командами «Челси» и «ПСЖ».

С началом стадии плей-офф парижане не пропустили ни одного мяча, одержав три победы с общим счетом 10:0 («Интер Майами» – 4:0, «Бавария» – 2:0, «Реал Мадрид» – 4:0).

Для «Челси» победа в финальном матче КЧМ может стать второй в истории. В случае успеха команда станет пятым клубом, который добывал трофей более одного раза (после мадридского «Реала», «Барселоны», «Баварии» и бразильского «Коринтианса»).

«Пенсионеры» не побеждали у «красно-синих» в основное время с 2014 года. С тех пор французы победили дважды, еще три матча завершились вничью в основное время.