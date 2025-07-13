ОФИЦИАЛЬНО. Украинский форвард перебрался в топ-клуб Ла Лиги

Испанская «Валенсия» официально объявила о подписании 18-летнего украинского форварда Ярослава Бойко. Пишет клубная пресс-служба.

По официальным данным, футболист будет выступать за Juvenil A – команду Валенсии U-19. Детали соглашения не разглашаются, однако, по данным Transfermarkt, контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что Валенсия подписала новый контракт с основным игроком