Испания13 июля 2025, 13:42 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Украинский форвард перебрался в топ-клуб Ла Лиги
Ярослав Бойко стал игроком «Валенсии»
13 июля 2025, 13:42 |
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Испанская «Валенсия» официально объявила о подписании 18-летнего украинского форварда Ярослава Бойко. Пишет клубная пресс-служба.
По официальным данным, футболист будет выступать за Juvenil A – команду Валенсии U-19. Детали соглашения не разглашаются, однако, по данным Transfermarkt, контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.
Ранее сообщалось, что Валенсия подписала новый контракт с основным игроком
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