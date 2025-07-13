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Испания
13 июля 2025, 13:42 |
680
1

ОФИЦИАЛЬНО. Украинский форвард перебрался в топ-клуб Ла Лиги

Ярослав Бойко стал игроком «Валенсии»

13 июля 2025, 13:42 |
680
1
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский форвард перебрался в топ-клуб Ла Лиги
ФК Валенсия. Ярослав Бойко

Испанская «Валенсия» официально объявила о подписании 18-летнего украинского форварда Ярослава Бойко. Пишет клубная пресс-служба.

По официальным данным, футболист будет выступать за Juvenil A – команду Валенсии U-19. Детали соглашения не разглашаются, однако, по данным Transfermarkt, контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что Валенсия подписала новый контракт с основным игроком

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Валенсия трансферы трансферы Ла Лиги
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Alehandro
Топ-клуб це той, що в останніх турах врятувався від вильоту до Сегунди?
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