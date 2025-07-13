Защитник Челси пригрозил ПСЖ перед финалом клубного чемпионата мира

Защитник лондонского «Челси» Ливи Колуилл поделился ожиданиями от финального матча клубного чемпионата мира, где его команда сыграет против ПСЖ.

«Мы все очень рады быть в финале. Это большой турнир, быть его финалистом – невероятно. Это была наша цель в начале турнира.

Осознание того, что мы зашли так далеко – это действительно хорошее достижение, но это еще не конец. Мы приехали сюда не просто, чтобы попасть в финал, мы приехали сюда, чтобы победить.

ПСЖ – очень хорошая команда, мы уважаем их. Мы смотрели их последнюю игру и видели, насколько хороши они были. Мы полностью верим в себя, что сможем пройти через эту линию.

ПСЖ – удивительная команда, они были действительно хорошими в полуфинале, но «Реал» очень отличается от нас. Мы не Интер или Реал, мы собираемся принести что-то другое. Они не прессингуют, как мы, и не играют так, как мы. Они не могут ожидать, что мы покажем им такую же игру.

Надо уважать, как они прессингуют, как они играют, но мы не собираемся полностью изменять наш подход, чтобы играть против них. У нас есть свой план, наша идентичность, которую мы будем придерживаться через главного тренера. В это время мы играем в свой лучший футбол.

Мы зашли так далеко, играя в наш футбол, и зачем нам это менять сейчас? Мы верим в себя. Я верю в себя, мы можем победить кого угодно, поэтому мы собираемся взять эту уверенность перед игрой.

Мы так много научились на этом турнире. Это лучше всего в соревновательном футболе: одна игра, которая может изменить все. Мы будем очень уверены. Однозначно чувствуется, что мы достигаем пика в подходящий момент. В полуфинале было действительно сильное выступление. Надеюсь, в финале будет еще лучше.

Финал такого турнира – это место, где лучшие играют лучше, поэтому мы рады быть здесь. Это только одна футбольная игра, и когда ты играешь за Челси, ты не боишься играть против кого-либо, и именно так мы все чувствуем», – сказал Колвилл.

В финальном матче клубного чемпионата мира лондонский Челси сыграет против французского ПСЖ. Матч запланирован на воскресенье, 13 июля. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.