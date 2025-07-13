Клуб Первой лиги отказался от подписания бывших звезд Динамо

Украинский специалист Юрий Вирт, ныне возглавляющий тернопольскую «Ниву», заявил, что хотел бы видеть Дениса Гармаша и Сергея Рыбалко в расположении своей команды, но возникает финансовый вопрос.

«Мы бы и рассматривали игроков такого калибра, как Гармаш и Рыбалка, но прекрасно понимаем, что здесь большую роль будет играть финансовая сторона вопроса. Не уверен, что мы сможем удовлетворить их финансовые аппетиты и дать даже такие же зарплаты, какие они имели или будут иметь в клубе Второй лиги.

На трансферном рынке мы прежде смотрим на тех игроков, которые захотят играть в тернопольской Ниве. Качественное усиление нужно, но не все так просто и легко. Не получается вот так взять и пригласить игрока, которого хотелось бы.

С финансированием все хорошо. Проблемы, которые были в прошлом, с приходом новых руководителей удалось решить. Все игроки, представители тренерского штаба и персонал клуба зарплату получают вовремя. Есть и премиальные. У нас есть стабильность – и сегодня это самое главное», – сказал Вирт.

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