Украинка в Сан-Диего повесила баранку и завоевала четвертый трофей в сезоне
Анита Сагдиева стала чемпионкой парного разряда на турнире ITF W15 в США
21-летняя украинская теннисистка Анита Сагдиева стала чемпионкой парного разряда на хардовом турнире ITF W15 в Сан-Диего, США.
В финале украинка и ее напарница Кайли Коллинз (США) в двух сетах переиграли американский тандем Мидори Кастильо Меза / Бранделин Фулджензи, повесив во второй партии баранку.
Мидори Кастильо Меза (США) / Бранделин Фулджензи (США) – Кайли Коллинз (США) / Анита Сагдиева (Украина) [2] – 4:6, 0:6
Сагдиева завоевала четвертый парный трофей в 2025 году и девятый в карьере.
Анита провела с Кайли вторые соревнования и снова успешно – 5 июля они стали победительницами турнира аналогичной категории в Лос-Анджелесе. Сейчас винстрик украинско-американского дуэта составляет семь поединков.
В одиночном разряде Сан-Диего Сагдиева добралась до третьего круга и потерпела поражение от Тианмеи Ванг, которая поборется за титул с первой сеяной Кайлой Дэй.
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