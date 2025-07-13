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ITF
13 июля 2025, 05:52 | Обновлено 13 июля 2025, 05:53
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0

Украинка в Сан-Диего повесила баранку и завоевала четвертый трофей в сезоне

Анита Сагдиева стала чемпионкой парного разряда на турнире ITF W15 в США

13 июля 2025, 05:52 | Обновлено 13 июля 2025, 05:53
190
0
Украинка в Сан-Диего повесила баранку и завоевала четвертый трофей в сезоне
Instagram. Анита Сагдиева и Кайли Коллинз

21-летняя украинская теннисистка Анита Сагдиева стала чемпионкой парного разряда на хардовом турнире ITF W15 в Сан-Диего, США.

В финале украинка и ее напарница Кайли Коллинз (США) в двух сетах переиграли американский тандем Мидори Кастильо Меза / Бранделин Фулджензи, повесив во второй партии баранку.

Мидори Кастильо Меза (США) / Бранделин Фулджензи (США) – Кайли Коллинз (США) / Анита Сагдиева (Украина) [2] – 4:6, 0:6

Сагдиева завоевала четвертый парный трофей в 2025 году и девятый в карьере.

Анита провела с Кайли вторые соревнования и снова успешно – 5 июля они стали победительницами турнира аналогичной категории в Лос-Анджелесе. Сейчас винстрик украинско-американского дуэта составляет семь поединков.

В одиночном разряде Сан-Диего Сагдиева добралась до третьего круга и потерпела поражение от Тианмеи Ванг, которая поборется за титул с первой сеяной Кайлой Дэй.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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