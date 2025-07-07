21-летняя украинка выиграла парный трофей на турнире в Лос-Анджелесе

Украинская теннисистка Анита Сагдиева выиграла парный трофей на хардовом турнире ITF W15 в Лос-Анджелесе (США).

21-летняя украинка вместе со своей напарницей Кайли Коллинз (США), получившие второй номер посева, в финальном поединке переиграли четвертый сеяный тандем Оливия Сентер (США) / София Вебстер (США) в двух сетах.

Теннисистки провели на корте 1 час и 6 минут.

ITF W15 Лос-Анджелес. Пары. Хард. Финал

Анита Сагдиева (Украина) / Кайли Коллинз (США) [2] – Оливия Сентер (США) / София Вебстер (США) [4] - 6:3, 6:1

Для Аниты Сагдиевой это восьмой парный трофей в профессиональной карьере и третий в этом сезоне.