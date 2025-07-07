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ITF
07 июля 2025, 01:40 | Обновлено 07 июля 2025, 01:42
45
0

21-летняя украинка выиграла парный трофей на турнире в Лос-Анджелесе

Сагдиева и Коллинз переиграли тандем Сентер / Вебстер

07 июля 2025, 01:40 | Обновлено 07 июля 2025, 01:42
45
0
21-летняя украинка выиграла парный трофей на турнире в Лос-Анджелесе
Instargram. Анита Сагдиева

Украинская теннисистка Анита Сагдиева выиграла парный трофей на хардовом турнире ITF W15 в Лос-Анджелесе (США).

21-летняя украинка вместе со своей напарницей Кайли Коллинз (США), получившие второй номер посева, в финальном поединке переиграли четвертый сеяный тандем Оливия Сентер (США) / София Вебстер (США) в двух сетах.

Теннисистки провели на корте 1 час и 6 минут.

ITF W15 Лос-Анджелес. Пары. Хард. Финал

Анита Сагдиева (Украина) / Кайли Коллинз (США) [2] – Оливия Сентер (США) / София Вебстер (США) [4] - 6:3, 6:1

Для Аниты Сагдиевой это восьмой парный трофей в профессиональной карьере и третий в этом сезоне.

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Анита Сагдиева трофеи украинцев в теннисе
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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