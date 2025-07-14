Артур Ременяк може перейти из Руха в клуб Первой лиги

Правый вингер «Руха» Артур Ременяк в ближайшее время может сменить клуб. 24-летний футболист не провел ни одной минуты в составе львовской команды во время летних контрольных матчей и не входит в планы главного тренера Ивана Федыка.

Клуб и игрок готовы разойтись по обоюдному согласию. В то же время Ременяк может остаться во Львове, им серьезно интересуется клуб Первой лиги «Феникс-Мариуполь», главным тренером которого является Максим Фещук. В случае перехода Артур может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.

В сезоне 2024/25 Ременяк провел 21 матч, из которых лишь четыре – в футболке «Руха», куда он перешел зимой из «Миная». Остальные 17 встреч он сыграл за закарпатскую команду, отметившись шестью голами, включая матчи летнего мини-турнира за путевку в УПЛ.