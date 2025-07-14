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Украина. Премьер лига
14 июля 2025, 16:23 | Обновлено 14 июля 2025, 17:20
195
0

Артур Ременяк може перейти из Руха в клуб Первой лиги

24-летний хавбек может оказаться в команде Феникс-Мариуполь

14 июля 2025, 16:23 | Обновлено 14 июля 2025, 17:20
195
0
Артур Ременяк може перейти из Руха в клуб Первой лиги
ФК Рух. Артур Ременяк

Правый вингер «Руха» Артур Ременяк в ближайшее время может сменить клуб. 24-летний футболист не провел ни одной минуты в составе львовской команды во время летних контрольных матчей и не входит в планы главного тренера Ивана Федыка.

Клуб и игрок готовы разойтись по обоюдному согласию. В то же время Ременяк может остаться во Львове, им серьезно интересуется клуб Первой лиги «Феникс-Мариуполь», главным тренером которого является Максим Фещук. В случае перехода Артур может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.

В сезоне 2024/25 Ременяк провел 21 матч, из которых лишь четыре – в футболке «Руха», куда он перешел зимой из «Миная». Остальные 17 встреч он сыграл за закарпатскую команду, отметившись шестью голами, включая матчи летнего мини-турнира за путевку в УПЛ.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Артур Ременяк ФСК Мариуполь Максим Фещук Иван Федык трансферы трансферы УПЛ
Николай Степанов Источник: UA-Football
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