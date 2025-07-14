Иван ФЕДЫК: «У Руха много ребят в академии, которые могут выстрелить»

Главный тренер львовского «Руха» Иван Федык рассказал о подготовке команды к сезону УПЛ:

– Ребята тренируются с большим желанием. Для некоторых – много новой информации. Большая группа основных игроков завершает процесс реабилитации после травм. Мы их ждем, чтобы подойти к основной части подготовки в хорошей командной готовности. Тем временем у игроков академии, U-19 и «Руха-2» есть очень большая возможность проявить себя на уровне основной команды и закрепиться здесь.

Футбол эволюционирует каждый год. Постоянно появляются новые идеи в мировом футболе, которые мы можем развивать или не развивать в своей команде. Важно адаптировать их под игроков, которые есть в команде. Тренеру всегда есть чему учиться. Это был хороший опыт. Думаю, что стал менее эмоциональным в тех ситуациях, где это не обязательно, и стал лучше анализировать ситуацию во время того невероятного стресса, который переживает главный тренер во время игры. Приглашения от других команд? Приглашения были в основном из-за границы. Можно сказать, разные предложения, из разных уголков мира. Но нет смысла сейчас об этом говорить.

Обновленный «Рух»? Потеря игроков основы – это всегда непросто для команды, но это шанс для футболистов, у которых не было столько игровой практики. И, на мой взгляд, по уровню у нас в команде все очень хорошие и равные футболисты. Надеемся, что все ребята, которые сейчас тренируются, останутся, но в трансферных делах возможно все. Внутренний ресурс клуба на самом деле очень хороший. Другое дело, что молодым ребятам из академии нужно время и доверие. Например, команда 2010 года рождения стала чемпионом ДЮФЛ. Просто нужно время и правильный подход, чтобы довести их до взрослого футбола.

Мы усиливаем состав ребятами из академии, которые должны на равных конкурировать с игроками первой команды. Такая же история у меня была в 2021 году в ФК «Рух», когда так называемый «второй состав» наполняли ребята 2001–2004 годов рождения – и сейчас это лидеры команды, а также многие футболисты выступают за национальные сборные (Сыч, Лях, Рунич, Федор, Квасница, Слюбик, Дидык, Роман, Герета).

Какого игрока хотел бы видеть в своей команде? Мне всегда нравилось работать с бразильцами, поэтому назову Кевина и Педриньо из «Шахтера». Задача команды? Мы точно будем играть на победу в каждом матче. Сделаем все возможное, чтобы быть в таблице как можно выше.

Работа в команде «Рух-2»? Я не могу назвать себя функционером. Это тоже очень сложное искусство, как и тренерская работа. Я помогал клубу в селекции, в проведении переговоров (так как владею иностранными языками). Также большим плюсом является то, что я просмотрел очень много матчей ДЮФЛ и U-19 и знаю возможности всех игроков академии, что помогало мне как тренеру в «Рух-2» и также помогает сейчас.

Во Второй лиге были ситуации, когда мы ставили молодых ребят из 11 класса сразу в состав (иногда даже без тренировок), и они всегда играли именно так, как надо – на хорошем уровне. Я считаю, что любой чемпионат должен быть конкурентным – тогда игроки будут расти. Вторая лига – это очень хороший турнир для молодых игроков. Возвращение чемпионата U-21 считаю положительным моментом.

Много месяцев паузы во Второй лиге? Эта пауза действительно не идет на пользу ни игрокам, ни команде, которая вынуждена несколько месяцев играть просто контрольные матчи. Можно дважды набрать форму и снова ее потерять. Для тренеров это интересный опыт – как правильно подвести команду к чемпионату в таких условиях.

За «Рух-2» не играл ни один взрослый игрок из основной команды. Мы завершили первую часть чемпионата на первом месте, и после этого нас покинули ключевые игроки. Это тоже показывает, что мы работаем не на результат, а на развитие футболиста. Еще было несколько травм, но несмотря на это, у нас были все шансы выйти в Первую лигу, используя только внутренний ресурс – в составе играли ребята 2008 года рождения.

То, что перспектива играть в национальной сборной есть у многих игроков «Руха» – это точно. Нужно стабильно играть без травм и проявлять свои лучшие качества. Если говорить об академии, то здесь много ребят, которые могут «выстрелить».

Мечтал поступить в Коверчано. Здесь все просто: там большой конкурс, и сейчас я в режиме ожидания, чтобы подать документы на поступление. Спокойно жду и улучшаю свой итальянский, ведь там нужно знать его идеально. Сама тренерская школа Италии очень сильная, что касается центра Коверчано – туда очень тяжело сдать любой экзамен, как и поступить туда.

Даже при плотном графике обязательно нахожу время на изучение новых языков, у меня очень много семинаров, которые нужно прослушать. Каждый из них я покупаю и сохраняю запись. Также отслеживать тенденции в современном футболе любой современный тренер должен находить время, ведь это помогает развиваться и прогрессировать.

Мне нравится работа Де Дзерби, мы с ним иногда общаемся, так как я проходил у него стажировку в «Шахтере». Всегда интересны команды Маурицио Сарри. Видим, как изменил игру «Ливерпуля» Слот. Давно нравится работа Луиса Энрике. Также будет интересно посмотреть, как изменит «Порту» Фариоли. Кроме этого, есть тренеры, с которыми я общаюсь, а потому слежу за игрой их команд.

Чемпионат Украины стал более ровным. Появилось много новых амбициозных клубов, которые приглашают хороших игроков. За это время выросло много молодых украинских футболистов, и этот сплав постепенно поднимает уровень чемпионата – он становится интересным и непредсказуемым. Мне кажется, что сейчас футболистам любой команды легче играть против грандов. Новое поколение украинских футболистов с другой психологией. Им все равно, против кого играть.