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  4. «Нет смысла». Федык рассказал о предложениях из-за границы
Украина. Премьер лига
12 июля 2025, 09:49 |
128
0

«Нет смысла». Федык рассказал о предложениях из-за границы

Иван Федык, в конечном итоге, возглавил «Рух»

12 июля 2025, 09:49 |
128
0
«Нет смысла». Федык рассказал о предложениях из-за границы
ФК Рух. Иван Федык

Украинский специалист львовского «Руха» Иван Федык рассказал о том, что имел предложения из заграничных чемпионатов:

– С момента вашего первого прихода в клуб вам поступали приглашения от других команд?

– Приглашения были в основном из-за рубежа. Можно сказать, разные предложения, из разных уголков мира. Но нет смысла об этом уже говорить.

Эти летом Иван Федык во второй раз возглавил львовский клуб. У руля команды он заменил Виталия Пономарева.

Ранее сообщалось о том, что «Рух» решил не подписывать панамского центрбека.

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Иван Федык Рух Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Кирияка Источник: Украинский футбол
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