«Нет смысла». Федык рассказал о предложениях из-за границы
Иван Федык, в конечном итоге, возглавил «Рух»
Украинский специалист львовского «Руха» Иван Федык рассказал о том, что имел предложения из заграничных чемпионатов:
– С момента вашего первого прихода в клуб вам поступали приглашения от других команд?
– Приглашения были в основном из-за рубежа. Можно сказать, разные предложения, из разных уголков мира. Но нет смысла об этом уже говорить.
Эти летом Иван Федык во второй раз возглавил львовский клуб. У руля команды он заменил Виталия Пономарева.
Ранее сообщалось о том, что «Рух» решил не подписывать панамского центрбека.
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