«Нет смысла». Федык рассказал о предложениях из-за границы

Украинский специалист львовского «Руха» Иван Федык рассказал о том, что имел предложения из заграничных чемпионатов:

– С момента вашего первого прихода в клуб вам поступали приглашения от других команд?

– Приглашения были в основном из-за рубежа. Можно сказать, разные предложения, из разных уголков мира. Но нет смысла об этом уже говорить.

Эти летом Иван Федык во второй раз возглавил львовский клуб. У руля команды он заменил Виталия Пономарева.

Ранее сообщалось о том, что «Рух» решил не подписывать панамского центрбека.