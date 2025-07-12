После просмотра Рух решил не подписывать панамского центрбека ростом 196 см

Панамский защитник Хесус Дельгадо не станет игроком львовского «Руха». Как сообщает источник, клуб принял решение не подписывать контракт с 23-летним футболистом после завершения его просмотра.

Дельгадо, контракт которого принадлежит панамскому клубу «Умесит», находился на сборах с львовской командой в течение последней недели. За это время он принял участие в двух контрольных матчах. Однако неуверенная игра центрбека в последнем спарринге против «Эпицентра» (1:1) стала ключевым фактором в решении клуба отказаться от сотрудничества.

Ранее сообщалось, что «Рух» рассматривал возможность подписания защитника Хесуса Дельгадо ростом 196 см. Его трансферная стоимость, по данным веб-портала Transfermarkt, составляет 100 тысяч евро, при этом контракт с нынешним клубом истекает в конце 2025 года.