После просмотра Рух решил не подписывать панамского центрбека ростом 196 см
По сообщению инсайдера, Хесус Дельгадо не станет игроком львовского клуба
Панамский защитник Хесус Дельгадо не станет игроком львовского «Руха». Как сообщает источник, клуб принял решение не подписывать контракт с 23-летним футболистом после завершения его просмотра.
Дельгадо, контракт которого принадлежит панамскому клубу «Умесит», находился на сборах с львовской командой в течение последней недели. За это время он принял участие в двух контрольных матчах. Однако неуверенная игра центрбека в последнем спарринге против «Эпицентра» (1:1) стала ключевым фактором в решении клуба отказаться от сотрудничества.
Ранее сообщалось, что «Рух» рассматривал возможность подписания защитника Хесуса Дельгадо ростом 196 см. Его трансферная стоимость, по данным веб-портала Transfermarkt, составляет 100 тысяч евро, при этом контракт с нынешним клубом истекает в конце 2025 года.
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