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  4. Его рост – 196 см. Рух просматривает защитника-гренадера из Панамы
Украина. Премьер лига
07 июля 2025, 23:29 | Обновлено 07 июля 2025, 23:43
313
0

Его рост – 196 см. Рух просматривает защитника-гренадера из Панамы

Хесус Дельгадо может вскоре стать полноценным игроком львовской команды

07 июля 2025, 23:29 | Обновлено 07 июля 2025, 23:43
313
0
Его рост – 196 см. Рух просматривает защитника-гренадера из Панамы
Хесус Дельгадо

Львовский «Рух» может усилить свою защиту габаритным легионером из Центральной Америки.

На тренировочном сборе львовской команды находится 23-летний панамский защитник Хесус Дельгадо, который выступает за клуб Умесит из высшего дивизиона Панамы.

Рост потенциального новичка – 196 см, а его трансферная стоимость по данным Transfermarkt составляет 100 тысяч евро.

Интересно, что действующий контракт Дельгадо истекает уже 31 декабря 2025 года, что дает «Руху» потенциально выгодные условия для подписания игрока.

В прошлом сезоне в чемпионате Панамы Дельгадо сыграл 12 матчей, не отличался результативными действиями. Ранее центрбек выступал за панамские клубы Сан-Мигелито и Университарио.

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