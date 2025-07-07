Его рост – 196 см. Рух просматривает защитника-гренадера из Панамы
Хесус Дельгадо может вскоре стать полноценным игроком львовской команды
Львовский «Рух» может усилить свою защиту габаритным легионером из Центральной Америки.
На тренировочном сборе львовской команды находится 23-летний панамский защитник Хесус Дельгадо, который выступает за клуб Умесит из высшего дивизиона Панамы.
Рост потенциального новичка – 196 см, а его трансферная стоимость по данным Transfermarkt составляет 100 тысяч евро.
Интересно, что действующий контракт Дельгадо истекает уже 31 декабря 2025 года, что дает «Руху» потенциально выгодные условия для подписания игрока.
В прошлом сезоне в чемпионате Панамы Дельгадо сыграл 12 матчей, не отличался результативными действиями. Ранее центрбек выступал за панамские клубы Сан-Мигелито и Университарио.
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