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Украина. Премьер лига
07 июля 2025, 20:53 | Обновлено 07 июля 2025, 21:27
277
0

ОФИЦИАЛЬНО. Рух назначил главного тренера юниорской команды U-19

Михаил Дячук-Ставицкий будет тренировать львовскую команду

07 июля 2025, 20:53 | Обновлено 07 июля 2025, 21:27
277
0
ОФИЦИАЛЬНО. Рух назначил главного тренера юниорской команды U-19
ФК Рух. Михаил Дячук-Ставицкий

Главным тренером львовской команды «Рух» U-19 стал Михаил Дячук-Ставицкий.

36-летний специалист во второй раз возглавляет юниорскую команду «желто-черных».

Дячук-Ставицкий уже работал с «Рухом» U-19 с марта по октябрь 2023 года, под его руководством юниоры «желто-черных» завоевали чемпионство среди команд U-19 и выступали в Юношеской лиге УЕФА.

Также этим летом Михаил Дячук-Ставицкий с воспитанниками «Руха» 2008 года рождения завоевал серебряные медали ДЮФЛУ U-17.

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Михаил Дячук-Ставицкий Рух Львов Рух Львов U-19 назначение тренера чемпионат Украины по футболу U-19
Николай Степанов Источник: ФК Рух Львов
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