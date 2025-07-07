ОФИЦИАЛЬНО. Рух назначил главного тренера юниорской команды U-19

Главным тренером львовской команды «Рух» U-19 стал Михаил Дячук-Ставицкий.

36-летний специалист во второй раз возглавляет юниорскую команду «желто-черных».

Дячук-Ставицкий уже работал с «Рухом» U-19 с марта по октябрь 2023 года, под его руководством юниоры «желто-черных» завоевали чемпионство среди команд U-19 и выступали в Юношеской лиге УЕФА.

Также этим летом Михаил Дячук-Ставицкий с воспитанниками «Руха» 2008 года рождения завоевал серебряные медали ДЮФЛУ U-17.