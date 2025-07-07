Украина. Премьер лига07 июля 2025, 20:53 | Обновлено 07 июля 2025, 21:27
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ОФИЦИАЛЬНО. Рух назначил главного тренера юниорской команды U-19
Михаил Дячук-Ставицкий будет тренировать львовскую команду
07 июля 2025, 20:53 | Обновлено 07 июля 2025, 21:27
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Главным тренером львовской команды «Рух» U-19 стал Михаил Дячук-Ставицкий.
36-летний специалист во второй раз возглавляет юниорскую команду «желто-черных».
Дячук-Ставицкий уже работал с «Рухом» U-19 с марта по октябрь 2023 года, под его руководством юниоры «желто-черных» завоевали чемпионство среди команд U-19 и выступали в Юношеской лиге УЕФА.
Также этим летом Михаил Дячук-Ставицкий с воспитанниками «Руха» 2008 года рождения завоевал серебряные медали ДЮФЛУ U-17.
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