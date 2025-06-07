Стало известно, какой специалист возглавит юниорскую команду Руха U-19

Львовский «Рух» продолжает масштабные кадровые изменения в структуре клуба, в частности в тренерских штабах команд всех возрастных категорий.

После отставки Виталия Пономарева с должности главного тренера первой команды произошли перестановки и в юношеских коллективах.

В львовском клубе поблагодарили за работу наставника U-19 Дениса Колчина, который работал с командой с апреля 2024 года.

Ожидается, что новым главным тренером «Руха» U-19 станет нынешний тренер команды U-17 Михаил Дячук-Ставицкий.

Ранее сообщалось, что основную команду львовского «Руха» должен возглавить коуч «Руха-2» Иван Федык.