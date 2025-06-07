Стало известно, какой специалист возглавит юниорскую команду Руха U-19
Ожидается, что в U-19 перейдет коуч команды U-17 Михаил Дячук-Ставицкий
Львовский «Рух» продолжает масштабные кадровые изменения в структуре клуба, в частности в тренерских штабах команд всех возрастных категорий.
После отставки Виталия Пономарева с должности главного тренера первой команды произошли перестановки и в юношеских коллективах.
В львовском клубе поблагодарили за работу наставника U-19 Дениса Колчина, который работал с командой с апреля 2024 года.
Ожидается, что новым главным тренером «Руха» U-19 станет нынешний тренер команды U-17 Михаил Дячук-Ставицкий.
Ранее сообщалось, что основную команду львовского «Руха» должен возглавить коуч «Руха-2» Иван Федык.
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