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07 июня 2025, 02:15 | Обновлено 07 июня 2025, 02:23
44
0

Стало известно, какой специалист возглавит юниорскую команду Руха U-19

Ожидается, что в U-19 перейдет коуч команды U-17 Михаил Дячук-Ставицкий

07 июня 2025, 02:15 | Обновлено 07 июня 2025, 02:23
44
0
Стало известно, какой специалист возглавит юниорскую команду Руха U-19
ФК Рух. Михаил Дячук-Ставицкий

Львовский «Рух» продолжает масштабные кадровые изменения в структуре клуба, в частности в тренерских штабах команд всех возрастных категорий.

После отставки Виталия Пономарева с должности главного тренера первой команды произошли перестановки и в юношеских коллективах.

В львовском клубе поблагодарили за работу наставника U-19 Дениса Колчина, который работал с командой с апреля 2024 года.

Ожидается, что новым главным тренером «Руха» U-19 станет нынешний тренер команды U-17 Михаил Дячук-Ставицкий.

Ранее сообщалось, что основную команду львовского «Руха» должен возглавить коуч «Руха-2» Иван Федык.

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Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
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