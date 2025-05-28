Стало известно, кто будет главным тренером Руха в новом сезоне

В новом сезоне главным тренером львовской команды «Рух» снова станет Иван Федык.

Для 37-летнего специалиста это будет вторая каденция в первой команде – он возглавлял ее в 2020–2021 годах, когда «Рух» впервые в истории вышел в УПЛ.

В последнее время Федык работал в структуре клуба как директор по футболу, а с лета 2024 года совмещал эту роль с должностью главного тренера «Руха-2». Под его руководством вторая команда заняла второе место в своей группе Второй лиги, но весной 2025 года ее расформировали.

Бывший наставник первой команды Виталий Пономарев покидает клуб после окончания контракта. В ближайшее время он должен возглавить ЛНЗ Черкассы, который недавно расстался с Романом Григорчуком.

В сезоне 2024/25 «Рух» занял 8-е место в УПЛ, набрав 38 очков в 30 матчах, а ЛНЗ завершил чемпионат Украины на 12-й позиции (31 пункт).