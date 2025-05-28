Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, кто будет главным тренером Руха в новом сезоне
Украина. Премьер лига
28 мая 2025, 02:59 | Обновлено 28 мая 2025, 03:15
83
0

Стало известно, кто будет главным тренером Руха в новом сезоне

Львовскую команду возглавит тренер второй команды Иван Федык

28 мая 2025, 02:59 | Обновлено 28 мая 2025, 03:15
83
0
Стало известно, кто будет главным тренером Руха в новом сезоне
ФК Рух Львов. Иван Федык

В новом сезоне главным тренером львовской команды «Рух» снова станет Иван Федык.

Для 37-летнего специалиста это будет вторая каденция в первой команде – он возглавлял ее в 2020–2021 годах, когда «Рух» впервые в истории вышел в УПЛ.

В последнее время Федык работал в структуре клуба как директор по футболу, а с лета 2024 года совмещал эту роль с должностью главного тренера «Руха-2». Под его руководством вторая команда заняла второе место в своей группе Второй лиги, но весной 2025 года ее расформировали.

Бывший наставник первой команды Виталий Пономарев покидает клуб после окончания контракта. В ближайшее время он должен возглавить ЛНЗ Черкассы, который недавно расстался с Романом Григорчуком.

В сезоне 2024/25 «Рух» занял 8-е место в УПЛ, набрав 38 очков в 30 матчах, а ЛНЗ завершил чемпионат Украины на 12-й позиции (31 пункт).

По теме:
ФОТО. Дочь легенды Динамо чуть не умерла во время атаки рф
Мигел КАМПУШ: «Для меня было честью играть в Александрии»
ВИДЕО. Футболист Динамо целует известную блогершу Украины. У них роман
Рух Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Игорь Бурбас Иван Федык назначение тренера Виталий Пономарев отставка ЛНЗ Черкассы Рух-2 Львов Роман Григорчук
Николай Степанов Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Прогноз изменился. Аналитики отправляют Динамо и Шахтер в Лигу конференций
Футбол | 27 мая 2025, 22:10 14
Прогноз изменился. Аналитики отправляют Динамо и Шахтер в Лигу конференций
Прогноз изменился. Аналитики отправляют Динамо и Шахтер в Лигу конференций

Украину в еврокубках будут представлять 4 команды, но сколько пройдут отбор?

Алонсо хочет собрать новый галактикос в Реале. Известна его первая цель
Футбол | 27 мая 2025, 11:05 2
Алонсо хочет собрать новый галактикос в Реале. Известна его первая цель
Алонсо хочет собрать новый галактикос в Реале. Известна его первая цель

Мадридский клуб хочет забрать у «ПСЖ» Жоау Невеша

ВИДЕО. Как играл Арда Туран. Лучшие фрагменты: он зажигал в Барселоне
Футбол | 28.05.2025, 01:29
ВИДЕО. Как играл Арда Туран. Лучшие фрагменты: он зажигал в Барселоне
ВИДЕО. Как играл Арда Туран. Лучшие фрагменты: он зажигал в Барселоне
Скандал в сборной Украины. Футболист отказался ехать в команду
Футбол | 27.05.2025, 17:51
Скандал в сборной Украины. Футболист отказался ехать в команду
Скандал в сборной Украины. Футболист отказался ехать в команду
Мудрик может вернуться на поле уже на этой неделе. Имеет шанс на награду
Футбол | 27.05.2025, 19:00
Мудрик может вернуться на поле уже на этой неделе. Имеет шанс на награду
Мудрик может вернуться на поле уже на этой неделе. Имеет шанс на награду
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
26.05.2025, 09:55 2
Хоккей
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Господи, если он это сделает – будет лучшим в истории»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Господи, если он это сделает – будет лучшим в истории»
26.05.2025, 08:59
Бокс
Не Полесье? Назван клуб, который в сезоне 2025/26 будет тренировать Ротань
Не Полесье? Назван клуб, который в сезоне 2025/26 будет тренировать Ротань
26.05.2025, 11:39 16
Футбол
Ломаченко вернулся в Украину для важной миссии
Ломаченко вернулся в Украину для важной миссии
27.05.2025, 00:05 1
Бокс
Реал принял предложение по трансферу Лунина. Куда его продадут?
Реал принял предложение по трансферу Лунина. Куда его продадут?
26.05.2025, 03:11 5
Футбол
Не пожалеют денег. Реал нашел таланта, который лучше Ламина Ямаля
Не пожалеют денег. Реал нашел таланта, который лучше Ламина Ямаля
26.05.2025, 08:53 2
Футбол
Ветеран ВСУ: «Должен опровергнуть наглую ложь Алиева»
Ветеран ВСУ: «Должен опровергнуть наглую ложь Алиева»
26.05.2025, 09:46 19
Футбол
Зеленский назначил известного спортсмена главой райгосадминистрации
Зеленский назначил известного спортсмена главой райгосадминистрации
26.05.2025, 21:34 5
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем