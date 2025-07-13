ОФИЦИАЛЬНО. Клуб ЮКСА представил первого новичка – молодого голкипера

Вратарь Александр Постемский стал первым летним новичком клуба ЮКСА Тарасовка.

Клуб представил в составе «крестоносцев» 19-летнего голкипера.

На юношеском уровне Александр выступал за львовские «Карпаты», винницкую «Ниву», «Минай» и СХИ Ужгород.

Прошлый сезон стал для игрока дебютным на уровне взрослого профессионального футбола.

В сезоне 2024/25, выступая за ФК «Ужгород», он провел 13 матчей во Второй лиге и Кубке Украины, четыре из которых завершил «на ноль».