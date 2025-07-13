Украина. Первая лига13 июля 2025, 02:04 | Обновлено 13 июля 2025, 03:18
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ОФИЦИАЛЬНО. Клуб ЮКСА представил первого новичка – молодого голкипера
19-летний вратарь Александр Постемский будет играть за крестоносцев
13 июля 2025, 02:04 | Обновлено 13 июля 2025, 03:18
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Вратарь Александр Постемский стал первым летним новичком клуба ЮКСА Тарасовка.
Клуб представил в составе «крестоносцев» 19-летнего голкипера.
На юношеском уровне Александр выступал за львовские «Карпаты», винницкую «Ниву», «Минай» и СХИ Ужгород.
Прошлый сезон стал для игрока дебютным на уровне взрослого профессионального футбола.
В сезоне 2024/25, выступая за ФК «Ужгород», он провел 13 матчей во Второй лиге и Кубке Украины, четыре из которых завершил «на ноль».
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