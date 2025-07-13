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Украина. Первая лига
13 июля 2025, 01:59 | Обновлено 13 июля 2025, 02:10
39
0

Форвард Миная: «Руководство нам ничего не говорит»

Антон Демченко прокомментировал будущее в закарпатском клубе

13 июля 2025, 01:59 | Обновлено 13 июля 2025, 02:10
39
0
Форвард Миная: «Руководство нам ничего не говорит»
ФК Минай

Нападающий перволигового «Миная» Антон Демченко прокомментировал будущее в клубе, а также рассказал о слухах, что команда может не начать новый сезон.

«Из команды ушло много хороших футболистов, у многих закончился контракт, у кого-то другая ситуация. А за себя могу сказать, что не знаю, в какой команде я начну сезон.

Пока ничего конкретного не могу вам сказать. Руководство нам ничего не говорило и не предоставляет пока никакой информации.

Есть информация, что на следующей неделе уже соберут команду», – прокомментировал ситуацию Демченко «Украинскому футболу».

Демченко перешел в закарпатский клуб зимой 2025 года из донецкого «Шахтера».

Ранее сообщалось, что «Минай» может не начать новый сезон.

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чемпионат Украины по футболу Минай Первая лига Украины Антон Демченко
Александр Сильченко Источник: Украинский футбол
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