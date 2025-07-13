Форвард Миная: «Руководство нам ничего не говорит»

Нападающий перволигового «Миная» Антон Демченко прокомментировал будущее в клубе, а также рассказал о слухах, что команда может не начать новый сезон.

«Из команды ушло много хороших футболистов, у многих закончился контракт, у кого-то другая ситуация. А за себя могу сказать, что не знаю, в какой команде я начну сезон.

Пока ничего конкретного не могу вам сказать. Руководство нам ничего не говорило и не предоставляет пока никакой информации.

Есть информация, что на следующей неделе уже соберут команду», – прокомментировал ситуацию Демченко «Украинскому футболу».

Демченко перешел в закарпатский клуб зимой 2025 года из донецкого «Шахтера».

Ранее сообщалось, что «Минай» может не начать новый сезон.