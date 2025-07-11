Известный украинский клуб находится на грани исчезновения
«Минай» может не выйти на поле в сезоне 2025/26 из-за финансовых проблем
Известный украинский клуб, который ранее выступал в Премьер-лиге, может прекратить свои выступления в чемпионате. О возможном исчезновении «Миная» сообщил спортивный журналист Игорь Бурбас.
По информации источника, в четверг, 10 июля, футболистам сообщили, что они могут искать новые команды. Существует высокая вероятность, что в новом сезоне 2025/26 клуб больше не сыграет.
«Минай» планировал объединиться с «Ужгородом», чтобы сэкономить финансы, но эта идея провалилась.
В прошлом сезоне команда из Закарпатской области заняла 12-е место в турнирной таблице Группы выбывания Первой лиги. «Минаю» удалось набрать 30 баллов и избежать вылета в третий по силе дивизион.
Стоит отметить, что клуб еще не начал подготовку к новому сезону и рискует не выйти на поле в новой кампании.
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