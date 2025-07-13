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  4. Когда-то за него дали 85 млн. Ювентус купит звезду Ман Юнайтед за копейки
Италия
13 июля 2025, 01:32 |
91
0

Когда-то за него дали 85 млн. Ювентус купит звезду Ман Юнайтед за копейки

Джейдон Санчо близок к переходу в Серию А

13 июля 2025, 01:32 |
91
0
Когда-то за него дали 85 млн. Ювентус купит звезду Ман Юнайтед за копейки
Getty Images/Global Images Ukraine

25-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо, скорее всего, перейдет в «Ювентус».

Об этом сообщает футбольный инсайдер Николо Скира.

Итальянский клуб предложил англичанину 15 миллионов евро за игрока, который не входит в планы Рубена Аморима.

В 2021 году «Манчестер Юнайтед» заплатил за футболиста 85 миллионов евро дортмундской «Боруссии».

Прошлый сезон Санчо провел в аренде в лондонском «Челси». На футбольное поле выходил 41 раз и забил 5 мячей.

Ранее Николо Скира сообщал о начале переговоров между «Ювентусом» и Санчо.

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Джейдон Санчо Манчестер Юнайтед Ювентус трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Александр Сильченко Источник: Николо Скира
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