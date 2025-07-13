Когда-то за него дали 85 млн. Ювентус купит звезду Ман Юнайтед за копейки
Джейдон Санчо близок к переходу в Серию А
25-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо, скорее всего, перейдет в «Ювентус».
Об этом сообщает футбольный инсайдер Николо Скира.
Итальянский клуб предложил англичанину 15 миллионов евро за игрока, который не входит в планы Рубена Аморима.
В 2021 году «Манчестер Юнайтед» заплатил за футболиста 85 миллионов евро дортмундской «Боруссии».
Прошлый сезон Санчо провел в аренде в лондонском «Челси». На футбольное поле выходил 41 раз и забил 5 мячей.
Ранее Николо Скира сообщал о начале переговоров между «Ювентусом» и Санчо.
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