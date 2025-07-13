Когда-то за него дали 85 млн. Ювентус купит звезду Ман Юнайтед за копейки

25-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо, скорее всего, перейдет в «Ювентус».

Об этом сообщает футбольный инсайдер Николо Скира.

Итальянский клуб предложил англичанину 15 миллионов евро за игрока, который не входит в планы Рубена Аморима.

В 2021 году «Манчестер Юнайтед» заплатил за футболиста 85 миллионов евро дортмундской «Боруссии».

Прошлый сезон Санчо провел в аренде в лондонском «Челси». На футбольное поле выходил 41 раз и забил 5 мячей.

Ранее Николо Скира сообщал о начале переговоров между «Ювентусом» и Санчо.