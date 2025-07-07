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Англия
07 июля 2025, 08:42 |
342
0

Переговоры идут. Ювентус нацелился на английского вингера

Джейдон Санчо привлекает внимание итальянского клуба

07 июля 2025, 08:42 |
342
0
Переговоры идут. Ювентус нацелился на английского вингера
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейдон Санчо

Английский вингер «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо привлекает внимание «Ювентуса», сообщает Николо Скира.

По информации источника, переговоры между сторонами по трансферу 25-летнего футболиста проходят позитивно. Ожидается, что на этой неделе стороны перейдут к финализации соглашения.

Прошедший сезон Джейдон Санчо на правах аренды провел в составе «Челси». За 42 матча на клубном уровне во всех турнирах он забил 5 голов и отадл 10 голевых передач.

Ранее сообщалось о том, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» покинет клуб ради чемпионата мира-2026.

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Джейдон Санчо Ювентус Манчестер Юнайтед Челси трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Николо Скира
Даниил Кирияка Источник: Николо Скира
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