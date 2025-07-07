Англия07 июля 2025, 08:42 |
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Переговоры идут. Ювентус нацелился на английского вингера
Джейдон Санчо привлекает внимание итальянского клуба
07 июля 2025, 08:42 |
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Английский вингер «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо привлекает внимание «Ювентуса», сообщает Николо Скира.
По информации источника, переговоры между сторонами по трансферу 25-летнего футболиста проходят позитивно. Ожидается, что на этой неделе стороны перейдут к финализации соглашения.
Прошедший сезон Джейдон Санчо на правах аренды провел в составе «Челси». За 42 матча на клубном уровне во всех турнирах он забил 5 голов и отадл 10 голевых передач.
Ранее сообщалось о том, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» покинет клуб ради чемпионата мира-2026.
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