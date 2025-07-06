Полузащитник Манчестер Юнайтед покинет клуб ради чемпионата мира-2026

27-летний английский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд признал, что не сможет убедить главного тренера Рубена Аморима вернуть его в состав.

Игрок ожидает конкретных предложений, которые может получить в ближайшее время от «Барселоны» или «Астон Виллы».

По информации Football Transfer News, Рэшфорд планирует сыграть за сборную Англии на чемпионате мира 2026 года, но для этого ему нужна постоянная игровая практика.

На данный момент известно, что игрок не просил у «Манчестер Юнайтед» разрешения на уход из клуба, хотя такая информация была в СМИ.

В прошлом сезоне Рэшфорд перешел на правах аренды в «Астон Виллу», где сыграл 17 матчей и забил 4 мяча.

Ранее стало известно, что в подписании Рэшфорда заинтересован тренер «Барселоны».