Суркис решил, какой трансфер для Динамо станет ключевым на лето
Киевляне стремятся как можно быстрее оформить трансфер Брайана Медины
Киевское «Динамо» стремится усилить защиту в летнее трансферное окно 2025 года. Это основная цель для киевлян.
По информации портала Transferfeed, центрбек клуба «Америка де Кали» Брайан Медина привлек серьезное внимание киевского клуба. Клуб активно стремится усилить позицию центрального защитника перед началом квалификации Лиги чемпионов. Руководство команды рассматривает Медину как ключевое усиление.
В сезоне 2024/25 Медина провел 20 матчей – без результативных действий.
Ранее «Динамо» официально объявило о прощании с финалистом Лиги Европы.
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