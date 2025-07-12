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  4. СИННЕР: «Алькарас фаворит – он ведь дважды подряд выигрывал здесь»
Уимблдон
12 июля 2025, 22:46 | Обновлено 12 июля 2025, 22:50
32
0

СИННЕР: «Алькарас фаворит – он ведь дважды подряд выигрывал здесь»

Итальянский теннисист пообщался с журналистами

12 июля 2025, 22:46 | Обновлено 12 июля 2025, 22:50
32
0
СИННЕР: «Алькарас фаворит – он ведь дважды подряд выигрывал здесь»
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

После важной победы в полуфинале Уимблдона 2025 над Новаком Джоковичем первая ракетка мира Янник Синнер проанализировал поединок против серба и поделился ожиданиями от предстоящего финала с Карлосом Алькарасом, вспомнив их встречу на Ролан Гаррос.

«Если бы матч на Ролан Гаррос серьезно давил на меня, я бы не оказался в ситуации, чтобы сыграть еще один финал. Я очень рад снова выйти на корт с Карлосом. Это будет непросто, я это знаю, но я очень взволнован. Я всегда стараюсь оказаться в таких ситуациях – и мне это действительно нравится. Воскресенье на любом турнире – это всегда особенный день.

На каждом турнире Большого шлема ты тратишь много ментальных и физических сил. Мне нравится потом возвращаться домой – быть с семьей, отдыхать, заниматься обычными вещами с друзьями. Именно так я и поступил. Мы устроили хороший барбекю, играли в настольный теннис с ребятами. У меня было два-три дня отдыха, а потом началась подготовка к турниру в Халле. Там всё пошло не по плану, но это было нормально – дало мне нужную неделю подготовки, чтобы снова вернуться к такому уровню тенниса».

О соперничестве с Алькарасом

«У этого соперничества пока нет названия – его невозможно сравнить с тем, чего добились Большая тройка за более чем 15 лет. Шесть турниров Большого шлема – это полтора года; пока это не так значимо. Но да, мы снова оказались в такой ситуации. Это второй подряд финал Шлема, в котором мы встречаемся. С моей точки зрения, это замечательно. Это хорошо для тенниса. Чем больше у нас сейчас соперничеств, тем лучше – людям интересно смотреть, как молодые игроки борются друг с другом».

Кто фаворит?

«Мы развиваемся как игроки и прогрессируем как соперники. Всегда стараешься внести что-то новое. Не хочешь быть предсказуемым на корте, так что мы подготовимся как можно лучше. Когда игра и темп на таком уровне, многое решает инстинкт – то, что ощущается правильным в конкретный момент. Покрытие другое, и он фаворит – ведь дважды подряд выигрывал здесь. Он снова в финале. Победить его на траве – это очень сложно, но я люблю такие вызовы. Мне нравится выйти против него и посмотреть, на что я способен».

О локте

«На воскресенье никаких проблем. Как я говорил после матча с Шелтоном – никаких оправданий. Думаю, мы достаточно хорошо справляемся с этой небольшой проблемой. Больше я волновался перед четвертьфиналом. Сегодня чувствовал себя хорошо. Утренняя разминка прошла отлично, так что я спокоен».

О встречах с Новаком Джоковичем

«Я начал играть с Новаком, когда был ещё очень молод. И ты всегда хочешь набраться этого опыта, пройти путь обучения – ведь то, чему ты учишься в матчах, невозможно воспроизвести на тренировках. В каждой встрече с ним, как и с другими топ-игроками, стараешься понять, в чём они сильны и где можно найти слабые места.

Выделить слабые стороны у Новака – невероятно трудно. Конечно, физический прогресс очень помог мне, потому что теперь мне не нужно спешить, чтобы завершить длинные розыгрыши. Я чувствую себя гораздо увереннее в этом аспекте, в целом меньше спешу. Но при этом играть против Новака все равно невероятно тяжело. Перед началом матча всегда есть волнение. Сегодня не было исключением».

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Вячеслав Кулаковский Источник: Punto de Break
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