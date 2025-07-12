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Украина. Премьер лига
12 июля 2025, 21:29 | Обновлено 12 июля 2025, 22:46
248
0

Рух отправился на товарищеский матч в Польшу

Бомбардир «Руха» решил вопрос с документами

12 июля 2025, 21:29 | Обновлено 12 июля 2025, 22:46
248
0
Рух отправился на товарищеский матч в Польшу
ФК Рух. Бабукар Фаал

Сегодня футболисты «Руха» после утренней тренировки на своей загородной базе отправились в польский Жешув, где 13 июля проведут контрольный матч с местной «Сталью», выступающей в Первой лиге чемпионата соседней страны. Сразу после поединка львовяне вернутся домой, где на следующий день начнут последний этап подготовки к новому сезону.

Между тем, как стало известно Sport.ua, гамбийский бомбардир «Руха» Бабукар Фаал, у которого возникли проблемы с визовыми документами, 14 июля должен присоединиться к львовянам и принять участие в заключительных спаррингах.

Ранее мы сообщали, что после просмотра «Рух» решил не подписывать панамского легионера.

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Рух Львов учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу товарищеские матчи инсайд
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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