Рух отправился на товарищеский матч в Польшу

Сегодня футболисты «Руха» после утренней тренировки на своей загородной базе отправились в польский Жешув, где 13 июля проведут контрольный матч с местной «Сталью», выступающей в Первой лиге чемпионата соседней страны. Сразу после поединка львовяне вернутся домой, где на следующий день начнут последний этап подготовки к новому сезону.

Между тем, как стало известно Sport.ua, гамбийский бомбардир «Руха» Бабукар Фаал, у которого возникли проблемы с визовыми документами, 14 июля должен присоединиться к львовянам и принять участие в заключительных спаррингах.

Ранее мы сообщали, что после просмотра «Рух» решил не подписывать панамского легионера.