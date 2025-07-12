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Украина. Первая лига
12 июля 2025, 21:24 | Обновлено 12 июля 2025, 21:30
409
0

Пробой подписал новые контракты с 16 игроками и продлил две аренды

Дебютант Первой лиги постарался максимально сохранить чемпионский состав

12 июля 2025, 21:24 | Обновлено 12 июля 2025, 21:30
409
0
Пробой подписал новые контракты с 16 игроками и продлил две аренды
Пробой Городенка

Как стало известно Sport.ua, сразу 16 футболистов, ставших в июне победителями Второй лиги, продлили трудовые соглашения с «Пробоем» еще на год. В их числе вратари Иван Пицан и Роман Сердюк, полевые игроки Иван Билый, Роман Борисевич, Игорь Гук, Иван Дмитрук, Богдан Дрыган, Владимир Иваничук, Богдан Орынчак, Василий Палагнюк, Владимир Радульский, Андрей Рижко, Николай Сикач, Иван Сондей, Владислав Фелипович и Руслан Харук.

Кроме того, еще на сезон продлена аренда защитника Владислава Бабанина из «Прикарпатья-Благо» и полузащитника Владимира Савчина из «Карпат».

Защитники Игорь Билык и Ярослав Пархуц, полузащитники Роман Волошинович, Евгений Данилюк и Владислав Семотюк, а также нападающий Никита Шарабура покинули клуб из Городенки по истечении контрактов.

Базовым днем стартового тура Первой лиги сезона 2025/2026 станет 2 августа. «Пробой» откроет чемпионат домашним матчем с «Черниговом». Отметим, что грядущий сезон станет для представителя Ивано-Франковской области всего лишь вторым на профессиональном уровне за 101-летнюю историю клуба.

Раньше мы сообщали, что «Пробой» в контрольном матче переиграл тернопольскую «Ниву».

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Пробой Городенка Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу инсайд
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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