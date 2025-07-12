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  4. СБУ объявила подозрение бывшему владельцу Металлиста
Украина. Премьер лига
12 июля 2025, 19:14 |
975
1

СБУ объявила подозрение бывшему владельцу Металлиста

Заочное подозрение получил Сергей Курченко

12 июля 2025, 19:14 |
975
1
СБУ объявила подозрение бывшему владельцу Металлиста
ФК Металлист. Сергей Курченко

Бывший владелец «Металлиста» Сергей Курченко получил подозрение от Службы безопасности Украины.

«Служба безопасности и Офис Генерального прокурора собрали масштабную доказательную базу о незаконном захвате промышленных предприятий и разграблении украинских недр на временно оккупированных территориях нашего государства.

По материалам дела, значительное количество комплексов угледобывающей, металлургической и коксохимической промышленности «присвоил» и незаконно эксплуатировал украинский бизнесмен-беглец Сергей Курченко и группа российских чиновников и дельцов.

Как установило расследование, фигуранты провели эти махинации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в течение 2017 – 2021 годов. После «приватизации» предприятий они незаконно использовали мощности этих комплексов, а также осуществляли добычу и вывоз полезных ископаемых, разграбляя украинские ресурсы.

Злоумышленники незаконно поставляли добытые полезные ископаемые в РФ и другие страны.

Как выяснили следователи СБУ, за период с 2017 года таким образом вывезли как минимум:

  • Угольной продукции на более 6 млрд грн;
  • Металлопродукции на 47,3 млрд грн;
  • Коксохимической продукции на сумму более 1,6 млрд грн», – говорится в сообщении», – говорится в сообщении СБУ.

Ранее Ярославский рассказал все, что думаю о Курченко, который был владельцем клуба в 2012 году.

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Сергей Курченко Украинская Премьер-лига Первая лига Украины Металлист Харьков Служба безопасности Украины
Дмитрий Олейник Источник: СБУ
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Arera
Жаль что он оказался в одной лодке с путиным. Так бы мы уже были десятикратными чемпионами УПЛ!
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