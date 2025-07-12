СБУ объявила подозрение бывшему владельцу Металлиста

Бывший владелец «Металлиста» Сергей Курченко получил подозрение от Службы безопасности Украины.

«Служба безопасности и Офис Генерального прокурора собрали масштабную доказательную базу о незаконном захвате промышленных предприятий и разграблении украинских недр на временно оккупированных территориях нашего государства.

По материалам дела, значительное количество комплексов угледобывающей, металлургической и коксохимической промышленности «присвоил» и незаконно эксплуатировал украинский бизнесмен-беглец Сергей Курченко и группа российских чиновников и дельцов.

Как установило расследование, фигуранты провели эти махинации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в течение 2017 – 2021 годов. После «приватизации» предприятий они незаконно использовали мощности этих комплексов, а также осуществляли добычу и вывоз полезных ископаемых, разграбляя украинские ресурсы.

Злоумышленники незаконно поставляли добытые полезные ископаемые в РФ и другие страны.

Как выяснили следователи СБУ, за период с 2017 года таким образом вывезли как минимум:

Угольной продукции на более 6 млрд грн;

Металлопродукции на 47,3 млрд грн;

Коксохимической продукции на сумму более 1,6 млрд грн», – говорится в сообщении», – говорится в сообщении СБУ.

Ранее Ярославский рассказал все, что думаю о Курченко, который был владельцем клуба в 2012 году.