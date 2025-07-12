Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лассина ТРАОРЕ: «Миссия форварда – забивать голы»
Украина. Премьер лига
12 июля 2025, 15:36 |
183
0

Лассина ТРАОРЕ: «Миссия форварда – забивать голы»

Форвард пообщался с клубной пресс-службой

12 июля 2025, 15:36 |
183
0
Лассина ТРАОРЕ: «Миссия форварда – забивать голы»
ФК Шахтер Донецк. Лассина Траоре

Форвард донецкого «Шахтера» Лассина Траоре поделился эмоциями после разгромной победы «горняков» в матче против словенского клуба «Бринье Гросупле» (5:0).

– Лассина, в спарринге с «Бринье» ты вышел на замену и сделал хет-трик. Что это значит для тебя?

– Конечно, очень важные голы, ведь основная миссия форварда – забивать. Поэтому я безумно рад отличиться. Буду работать над улучшением и совершенствованием своей физической формы, буду ждать шансов и давать пользу команде.

– Все три гола очень похожи. Расскажи, как убивал?

– Обычная тренировочная рутина, которую мы отрабатываем регулярно: прострел с левого фланга, и главное – это оказаться в правильном месте в нужное время и запереть, что удалось в этом матче воплотить трижды и чему я безгранично рад. Будем дальше работать над отточкой автоматизма.

– Общался ли перед выходом на поле с Ардой Тураном? Если да, то что он тебе говорил?

– Конечно, мы общались как непосредственно перед этой игрой, так и в целом на тренировках. Он отмечал, насколько важно оказываться в штрафной площадке, чтобы иметь возможность завершать подобные моменты и реализовывать такие возможности в нашу пользу.

– Удалось ли за эти сборы набрать хорошие кондиции и как оценишь подготовку «Шахтера» к сезону?

– Да, сейчас я в отличной форме. Чувствую, что за эти три недели мы многое изучили и улучшили как нашу физическую форму, так и понимание того видения игры, которую предлагает тренер. Думаю, мы на правильном пути, но нужно продолжать упорно работать, – заявил Траоре.

По теме:
Олег ОЧЕРЕТЬКО: «Туран сказал настраиваться на следующую игру»
Разошлись миром. Подолье и Агробизнес провели спарринг
ЛНЗ и СК Полтава проводят товарищеский матч. Стартовые составы
Лассина Траоре Бринье Гросупле Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы
Олег Вахоцкий Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Верес усилил состав легионером из Гамбии
Футбол | 12 июля 2025, 15:48 0
ОФИЦИАЛЬНО. Верес усилил состав легионером из Гамбии
ОФИЦИАЛЬНО. Верес усилил состав легионером из Гамбии

Аладжи Уолли стал игроком ровенского клуба

Обновлен рейтинг Золотого мяча после того, как ПСЖ разгромил Реал на КЧМ
Футбол | 12 июля 2025, 06:13 3
Обновлен рейтинг Золотого мяча после того, как ПСЖ разгромил Реал на КЧМ
Обновлен рейтинг Золотого мяча после того, как ПСЖ разгромил Реал на КЧМ

Главным фаворитом остался Усман Дембеле

Металлист 1925 планирует подписать бывшего и нынешнего игроков Динамо Киев
Футбол | 11.07.2025, 19:10
Металлист 1925 планирует подписать бывшего и нынешнего игроков Динамо Киев
Металлист 1925 планирует подписать бывшего и нынешнего игроков Динамо Киев
ПСЖ сообщил важные новости о трансфере Забарного
Футбол | 12.07.2025, 14:47
ПСЖ сообщил важные новости о трансфере Забарного
ПСЖ сообщил важные новости о трансфере Забарного
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Бокс | 11.07.2025, 23:31
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В Милане приняли важное решение по трансферу Зинченко
В Милане приняли важное решение по трансферу Зинченко
11.07.2025, 13:45 3
Футбол
Первая ракетка – out. Анисимова выбила Соболенко и вышла в финал Уимблдона
Первая ракетка – out. Анисимова выбила Соболенко и вышла в финал Уимблдона
10.07.2025, 18:15 41
Теннис
ХАВИ переживает трагедию: «Я никогда не ожидал, что это случится со мной»
ХАВИ переживает трагедию: «Я никогда не ожидал, что это случится со мной»
11.07.2025, 09:36 1
Футбол
РОНАЛДО: «Это самый сильный футболист, против которого я играл»
РОНАЛДО: «Это самый сильный футболист, против которого я играл»
11.07.2025, 05:28
Футбол
ФОТО. Обидчик Джошуа сбросил много кг. Боксер удивил своей формой
ФОТО. Обидчик Джошуа сбросил много кг. Боксер удивил своей формой
11.07.2025, 00:35 6
Бокс
Украина с неприличным счетом проиграла Польше и выбыла с Евроволея
Украина с неприличным счетом проиграла Польше и выбыла с Евроволея
10.07.2025, 18:50
Волейбол
Кто выиграет трофей? Определена финальная пара Уимблдона-2025 у женщин
Кто выиграет трофей? Определена финальная пара Уимблдона-2025 у женщин
10.07.2025, 21:11 7
Теннис
Флорентино ПЕРЕС: «Этот футболист – феномен, я им восхищаюсь»
Флорентино ПЕРЕС: «Этот футболист – феномен, я им восхищаюсь»
11.07.2025, 01:51
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем