Лассина ТРАОРЕ: «Миссия форварда – забивать голы»

Форвард донецкого «Шахтера» Лассина Траоре поделился эмоциями после разгромной победы «горняков» в матче против словенского клуба «Бринье Гросупле» (5:0).

– Лассина, в спарринге с «Бринье» ты вышел на замену и сделал хет-трик. Что это значит для тебя?

– Конечно, очень важные голы, ведь основная миссия форварда – забивать. Поэтому я безумно рад отличиться. Буду работать над улучшением и совершенствованием своей физической формы, буду ждать шансов и давать пользу команде.

– Все три гола очень похожи. Расскажи, как убивал?

– Обычная тренировочная рутина, которую мы отрабатываем регулярно: прострел с левого фланга, и главное – это оказаться в правильном месте в нужное время и запереть, что удалось в этом матче воплотить трижды и чему я безгранично рад. Будем дальше работать над отточкой автоматизма.

– Общался ли перед выходом на поле с Ардой Тураном? Если да, то что он тебе говорил?

– Конечно, мы общались как непосредственно перед этой игрой, так и в целом на тренировках. Он отмечал, насколько важно оказываться в штрафной площадке, чтобы иметь возможность завершать подобные моменты и реализовывать такие возможности в нашу пользу.

– Удалось ли за эти сборы набрать хорошие кондиции и как оценишь подготовку «Шахтера» к сезону?

– Да, сейчас я в отличной форме. Чувствую, что за эти три недели мы многое изучили и улучшили как нашу физическую форму, так и понимание того видения игры, которую предлагает тренер. Думаю, мы на правильном пути, но нужно продолжать упорно работать, – заявил Траоре.