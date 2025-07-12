Придется платить. Спортивный суд отклонил апелляцию украинского клуба

Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал одесский «Черноморец» заплатить 224 тысячи евро американскому клубу «Лос-Анджелес Гэлакси» за воспитание полузащитника Хорхе Эрнандеса.

24-летний мексиканец перебрался в чемпионат Украины в январе 2022 года, но так и не успел дебютировать в составе «моряков» в официальных матчах. Из-за полномасштабного российского вторжения, через несколько месяцев футболист покинул Премьер-лигу и уехал играть в бельгийский чемпионат.

Эрнандес является воспитанником «Лос-Анджелес Гэлакси», где провел 86 матчей за резервную команду – забил 18 голов и отдал 11 результативных передач.

CAS отклонил апелляцию «Черноморца» и утвердил решение в пользу американского клуба. Кроме гарантированной суммы в 224 тысячи евро, «моряки» должны платить проценты в размере 5% годовых, начиная с марта 2022 года и до момента, пока клуб MLS не получит все деньги.

На данный момент Эрнандес выступает в американской лиге USL за «Сан-Антонио». Одесский клуб по итогам сезона 2024/25 покинул элитный дивизион и новую кампанию начнет в Первой лиге Украины.