Черноморец намерен подписать опытного украинского защитника
Одесский клуб заинтересован в услугах 30-летнего Максима Лопыренка
Одесский «Черноморец» продолжает готовиться к сезону 2025/26 в Первой лиге и проводит тренировочные сборы под руководством главного тренера Александра Кучера.
Наставник «моряков» планирует сформировать боеспособный состав, чтобы вернуться в элитный дивизион. По информации источника, уже в ближайшее время клуб может подписать опытного защитника Максима Лопыренка.
30-летний футболист ранее прибыл на просмотр и сумел оставить хорошее впечатление у тренерского штаба «Черноморца», поэтому стороны намерены официально договориться о сотрудничестве и подписать контракт.
В прошлом сезоне Лопыренок провел десять матчей во всех турнирах в составе «Буковины». После завершения кампании 2024/25 защитник и черновицкий клуб приняли решение не продлевать сделку, поэтому футболист получил статус свободного агента.
В своей профессиональной карьере Максим играл за черкасский ЛНЗ, «Минай», «Днепр» и «Днепр-1». Ориентировочная стоимость футболиста составляет 200 тысяч евро.
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