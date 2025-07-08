Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Черноморец намерен подписать опытного украинского защитника
Украина. Первая лига
08 июля 2025, 09:35 |
361
0

Черноморец намерен подписать опытного украинского защитника

Одесский клуб заинтересован в услугах 30-летнего Максима Лопыренка

08 июля 2025, 09:35 |
361
0
Черноморец намерен подписать опытного украинского защитника
ФК Буковина Черновцы. Максим Лопыренок

Одесский «Черноморец» продолжает готовиться к сезону 2025/26 в Первой лиге и проводит тренировочные сборы под руководством главного тренера Александра Кучера.

Наставник «моряков» планирует сформировать боеспособный состав, чтобы вернуться в элитный дивизион. По информации источника, уже в ближайшее время клуб может подписать опытного защитника Максима Лопыренка.

30-летний футболист ранее прибыл на просмотр и сумел оставить хорошее впечатление у тренерского штаба «Черноморца», поэтому стороны намерены официально договориться о сотрудничестве и подписать контракт.

В прошлом сезоне Лопыренок провел десять матчей во всех турнирах в составе «Буковины». После завершения кампании 2024/25 защитник и черновицкий клуб приняли решение не продлевать сделку, поэтому футболист получил статус свободного агента.

В своей профессиональной карьере Максим играл за черкасский ЛНЗ, «Минай», «Днепр» и «Днепр-1». Ориентировочная стоимость футболиста составляет 200 тысяч евро.

По теме:
Ньюкасл оформляет один из самых дорогих трансферов лета. Это экс-игрок МЮ
По стопам Трента. Еще один защитник Ливерпуля планирует перейти в Реал
Футболист сборной Украины рассказал, почему решил остаться в Англии
Черноморец Одесса Буковина Черновцы Максим Лопыренок Александр Кучер трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Николай Титюк Источник: Sportarena
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Бокс | 07 июля 2025, 23:23 0
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа

19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне пройдет большой поединок

Известно, сколько заработает Мудрик, если его дисквалифицируют на 4 года
Футбол | 08 июля 2025, 08:18 12
Известно, сколько заработает Мудрик, если его дисквалифицируют на 4 года
Известно, сколько заработает Мудрик, если его дисквалифицируют на 4 года

Михаил отстранен из-за допингового скандала

Где смотреть матч 1/2 финала клубного чемпионата мира Флуминенсе – Челси
Футбол | 08.07.2025, 06:09
Где смотреть матч 1/2 финала клубного чемпионата мира Флуминенсе – Челси
Где смотреть матч 1/2 финала клубного чемпионата мира Флуминенсе – Челси
Флуминенсе – Челси. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025
Футбол | 08.07.2025, 08:30
Флуминенсе – Челси. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025
Флуминенсе – Челси. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025
Сильнейший клуб континента начал переговоры с Месси. Они готовы на все
Футбол | 07.07.2025, 12:46
Сильнейший клуб континента начал переговоры с Месси. Они готовы на все
Сильнейший клуб континента начал переговоры с Месси. Они готовы на все
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Супряга забил. Динамо уверенно разгромило Кишварду
Супряга забил. Динамо уверенно разгромило Кишварду
06.07.2025, 19:48 39
Футбол
Украинский боксер бросил вызов Джейку Полу: «Но я в чудеса не верю»
Украинский боксер бросил вызов Джейку Полу: «Но я в чудеса не верю»
06.07.2025, 12:34 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Фенербахче подписал одного из самых дорогих форвардов мира
ОФИЦИАЛЬНО. Фенербахче подписал одного из самых дорогих форвардов мира
06.07.2025, 21:28 2
Футбол
Что будет с Забарным? Европейский клуб отказался от Сафонова
Что будет с Забарным? Европейский клуб отказался от Сафонова
06.07.2025, 23:14 6
Футбол
Умерла легендарная украинская шахматистка. Она была одной из лучших в мире
Умерла легендарная украинская шахматистка. Она была одной из лучших в мире
06.07.2025, 20:11 2
Другие виды
Источник: будущее Забарного уже определено
Источник: будущее Забарного уже определено
07.07.2025, 21:52 3
Футбол
Украинец на Уимблдоне отказался отвечать на вопросы на украинском языке
Украинец на Уимблдоне отказался отвечать на вопросы на украинском языке
07.07.2025, 23:02 15
Теннис
Ярмоленко и Буяльский провели беседу и выбрали капитана Динамо
Ярмоленко и Буяльский провели беседу и выбрали капитана Динамо
06.07.2025, 08:31 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем