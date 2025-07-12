Решение Флика. Капитан Барселоны потерял место в стартовом составе

Голкипер и капитан испанской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген потерял место в стартовом составе чемпионов Ла Лиги. Об этом решении немецкому футболисту сообщил главный тренер Ханс-Дитер Флик.

Новым первым номером «блаугранас» станет перспективный и талантливый вратарь Жоан Гарсия, которого подписали из «Эспаньола». Его резервистом будет польский голкипер Войцех Щенсны.

По этой причине тер Штеген фактически не будет иметь игрового времени в новом сезоне. «Барселона» сообщила, что опытный немецкий вратарь может остаться в Испании, или искать другую команду. Однако в любом случае, Марк-Андре не сможет бороться за место в стартовом составе.

Немецкий футболист пока не определился, что делать с будущей карьерой – он не хочет покидать «Барселону», но предпочитает играть в стартовом составе.

В прошлом сезоне тер Штеген провел всего девять матчей. Опытный голкипер пропустил много времени из-за постоянных травм и повреждений. В клубе не верят, что он вернется на прежний уровень.