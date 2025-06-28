Был интерес из Франции. Футболист Барселоны отказался уходить из клуба

Голкипер испанской «Барселоны» и сборной Германии Марк-Андре тер Штеген в очередной раз отказался уходить из каталонского клуба.

Главный тренер «блаугранас» Ханс-Дитер Флик и спортивный директор Деку несколько раз встречались с 33-летним футболистом и сообщили ему, что не заинтересованы в его услугах в новом сезоне.

Несмотря на позицию команды, тер Штеген уверен, что сможет бороться за место в стартовом составе. Накануне к чемпионам Испании обратился «Монако» с предложением арендовать или оформить полноценный трансфер вратаря.

«Барселону» устроил такой вариант, но все изменилось после решение голкипера, который связался с французским клубом и сообщил, что не намерен играть в Лиге 1. «Блаугранас» пришлось прекратить все контакты с «Монако».

В прошлом сезоне тер Штеген провел всего девять матчей. Опытный голкипер пропустил много времени из-за постоянных травм и повреждений. В клубе не верят, что он вернется на прежний уровень.