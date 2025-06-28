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Испания
28 июня 2025, 14:34 |
290
0

Был интерес из Франции. Футболист Барселоны отказался уходить из клуба

Марк-Андре тер Штеген сообщил «Монако», что не планирует играть в чемпионате Франции

28 июня 2025, 14:34 |
290
0
Был интерес из Франции. Футболист Барселоны отказался уходить из клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк-Андре тер Штеген

Голкипер испанской «Барселоны» и сборной Германии Марк-Андре тер Штеген в очередной раз отказался уходить из каталонского клуба.

Главный тренер «блаугранас» Ханс-Дитер Флик и спортивный директор Деку несколько раз встречались с 33-летним футболистом и сообщили ему, что не заинтересованы в его услугах в новом сезоне.

Несмотря на позицию команды, тер Штеген уверен, что сможет бороться за место в стартовом составе. Накануне к чемпионам Испании обратился «Монако» с предложением арендовать или оформить полноценный трансфер вратаря.

«Барселону» устроил такой вариант, но все изменилось после решение голкипера, который связался с французским клубом и сообщил, что не намерен играть в Лиге 1. «Блаугранас» пришлось прекратить все контакты с «Монако».

В прошлом сезоне тер Штеген провел всего девять матчей. Опытный голкипер пропустил много времени из-за постоянных травм и повреждений. В клубе не верят, что он вернется на прежний уровень.

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Барселона Монако Марк-Андре тер Штеген Ханс-Дитер Флик Деку трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1
Николай Титюк Источник: Marca
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