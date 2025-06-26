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Испания
26 июня 2025, 08:42 |
2019
0

Барселона выгоняет игрока, клаусула которого составляет один миллиард евро

Ноа Дарвих разочаровал тренерский штаб каталонского клуба

26 июня 2025, 08:42 |
2019
0
Барселона выгоняет игрока, клаусула которого составляет один миллиард евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Ноа Дарвих

Атакующий полузащитник испанской «Барселоны» Ноа Дарвих покинет чемпионат Испании в ближайшее время – в услугах 18-летнего футболиста заинтересован немецкий «Штутгарт».

Стороны провели успешные переговоры, уладили все детали будущего трансфера – каталонский клуб получит за игрока один миллион евро. Немецкий полузащитник пройдет медосмотр, после чего состоится официальное объявление о переходе.

Дарвих прибыл в «Барселону» в августе 2023 года из «Фрайбурга» за 2,5 млн евро. На тот момент он считался одним из самых перспективных футболистов мира, поэтому «блаугранас» прописали в его контракте клаусулу в размере один миллиард евро.

За два года немецкий полузащитник не сумел пробиться в первую команду и даже не стал основным игроком резервной. Тренерский штаб «Барселоны» разочаровался из-за отсутствия прогресса и решил попрощаться с Ноа.

Сам Дарвих также недоволен своим положением и готов покинуть Испанию. В сезоне 2024/25 он провел 25 матчей за «Барселону B», в которых отметился двумя ассистами.

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Николай Титюк Источник: FootballTransfers
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