Будет жарко. Известный клуб начинает трансферную войну с Барселоной

Трансфер вингера «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямса в «Барселону» находится на грани срыва.

В контракте 22-летнего футболиста прописана клаусула, которая составляет 62 млн евро. Каталонский клуб намерен ее активировать после 1 июля, когда начнется новый финансовый год.

«Атлетик» не хочет отпускать своего лидера и разгневан поведением «Барселоны», которая через Нико просила «басков» пойти на уступки и разбить клаусулу на несколько частей.

Президент клуба из Бильбао Йон Уриарте и генеральный директор Йон Берасатеги намерены обратиться в Ла Лигу и Королевскую испанскую футбольную федерацию с просьбой провести аудит всех трансферов «Барселоны» за последнее время.

«Атлетик» уверен, что его соперник нарушает правило «1 к 1» – когда клуб может тратить на трансферы такую же сумму, которую заработал в предыдущем сезоне.

По информации испанской прессы, «баски» готовы к трансферной войне с именитым соперником и не планирует отступать. «Атлетик» намерен сорвать переход Уильямса в состав чемпионов Ла Лиги.