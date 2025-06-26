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Испания
26 июня 2025, 07:32 |
943
1

Будет жарко. Известный клуб начинает трансферную войну с Барселоной

«Атлетик» Бильбао разгневан из-за потенциального перехода Нико Уильямса

26 июня 2025, 07:32 |
943
1
Будет жарко. Известный клуб начинает трансферную войну с Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Уильямс

Трансфер вингера «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямса в «Барселону» находится на грани срыва.

В контракте 22-летнего футболиста прописана клаусула, которая составляет 62 млн евро. Каталонский клуб намерен ее активировать после 1 июля, когда начнется новый финансовый год.

«Атлетик» не хочет отпускать своего лидера и разгневан поведением «Барселоны», которая через Нико просила «басков» пойти на уступки и разбить клаусулу на несколько частей.

Президент клуба из Бильбао Йон Уриарте и генеральный директор Йон Берасатеги намерены обратиться в Ла Лигу и Королевскую испанскую футбольную федерацию с просьбой провести аудит всех трансферов «Барселоны» за последнее время.

«Атлетик» уверен, что его соперник нарушает правило «1 к 1» – когда клуб может тратить на трансферы такую же сумму, которую заработал в предыдущем сезоне.

По информации испанской прессы, «баски» готовы к трансферной войне с именитым соперником и не планирует отступать. «Атлетик» намерен сорвать переход Уильямса в состав чемпионов Ла Лиги.

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Барселона Атлетик Бильбао Нико Уильямс трансферы трансферы Ла Лиги Ла Лига Королевская федерация футбола Испании (RFEF)
Николай Титюк Источник: Cadena Ser
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Комментарии 1
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GroundUnder
в более тяжелые времена для клуба подписывали Левандовски, Рафинью и Кунде в одно окно, а тут продолжают пугать регистрацией новых игроков ... после завоевания ЛаЛиги, поздних стадий ЛЧ, да и тот жешь трансферный баланс за прошлый сезон в плюс
там на несколько Уильямсов-вратарей Жирон должно хватать и... не в рассрочку))
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