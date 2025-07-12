Металлист 1925 ищет голкипера. Выбирает между вратарями из Премьер-лиги

Харьковский «Металлист 1925» продолжает подготовку к новому сезону в элитном дивизионе чемпионата Украины – формирует состав для борьбы за высокие позиции.

На данный момент новичок Премьер-лиги ищет усиление на позицию голкипера и уже определился с приоритетными кандидатами. Состав харьковского клуба могут пополнить Денис Марченко или Андрей Кожухарь.

«Металлист 1925» на данном этапе рассматривает обе кандидатуры и пока не определился с приоритетным голкипером.

18-летний Марченко прошлый сезон провел в составе киевской «Оболони» – сыграл 27 матчей, в которых пропустил 30 голов. В 12 случаях оставил свои ворота в неприкосновенности. Ориентировочная стоимость составляет 300 тысяч евро. Контракт – до декабря 2027 года.

Кожухарь выходил на поле в 29 поединках за ровенский «Верес» – пропустил 43 гола, провел пять сухих матчей. Трансферная стоимость составляет 500 тысяч евро, а контракт истекает в декабре 2027 года.