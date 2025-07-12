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Украина. Премьер лига
12 июля 2025, 13:39 |
970
1

Металлист 1925 ищет голкипера. Выбирает между вратарями из Премьер-лиги

Харьковский клуб заинтересован в услугах Дениса Марченко и Андрея Кожухаря

12 июля 2025, 13:39 |
970
1
Металлист 1925 ищет голкипера. Выбирает между вратарями из Премьер-лиги
ФК Оболонь Киев. Денис Марченко

Харьковский «Металлист 1925» продолжает подготовку к новому сезону в элитном дивизионе чемпионата Украины – формирует состав для борьбы за высокие позиции.

На данный момент новичок Премьер-лиги ищет усиление на позицию голкипера и уже определился с приоритетными кандидатами. Состав харьковского клуба могут пополнить Денис Марченко или Андрей Кожухарь.

«Металлист 1925» на данном этапе рассматривает обе кандидатуры и пока не определился с приоритетным голкипером.

18-летний Марченко прошлый сезон провел в составе киевской «Оболони» – сыграл 27 матчей, в которых пропустил 30 голов. В 12 случаях оставил свои ворота в неприкосновенности. Ориентировочная стоимость составляет 300 тысяч евро. Контракт – до декабря 2027 года.

Кожухарь выходил на поле в 29 поединках за ровенский «Верес» – пропустил 43 гола, провел пять сухих матчей. Трансферная стоимость составляет 500 тысяч евро, а контракт истекает в декабре 2027 года.

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Металлист 1925 Оболонь Киев Верес Ровно Денис Марченко Андрей Кожухарь трансферы трансферы УПЛ Игорь Бурбас
Николай Титюк Источник: Игорь Бурбас
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Limb.Yuri
Треба брати Луніна.
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