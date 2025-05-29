Клуб французской Лиги 1 заинтересован в услугах украинского голкипера

Перспективный украинский голкипер Денис Марченко, который выступает в составе «Оболони», может покинуть киевский клуб.

По данным источника SportArena, в услугах 18-летнего футболиста заинтересованы французский «Брест» и «Слован» из Братиславы. Словацкий клуб уже сделал запрос о переходе вратаря.

Ожидается, что за трансфер Марченко клубам придется заплатить около 400 тысяч евро. Стоит отметить, что обе команды были участниками Лиги чемпионов 2024/25. «Брест» остановился в раунде плей-офф, так как не сумел обыграть ПСЖ (0:3, 0:7), а «Слован» прекратил свою борьбу на стадии группового этапа.

Марченко дебютировал за первую команду «Оболони» в феврале этого года, после чего провел 11 матчей в чемпионате, в которых пропустил восемь голов. Перспективный голкипер семь раз сохранял свои ворота в неприкосновенности. Ориентировочная стоимость Дениса составляет 100 тысяч евро.