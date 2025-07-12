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Уимблдон
12 июля 2025, 13:30 | Обновлено 12 июля 2025, 14:26
257
0

«Сделал все, что хотел». Фритц прокомментировал поражение от Алькараса

Американский теннисист дал несколько комментариев после полуфинала Уимблдона

12 июля 2025, 13:30 | Обновлено 12 июля 2025, 14:26
257
0
«Сделал все, что хотел». Фритц прокомментировал поражение от Алькараса
Getty Images/Global Images Ukraine. Тейлор Фритц

Американский теннисист Тейлор Фритц прокомментировал поражение от Карлоса Алькараса в полуфинале Уимблдона со счетом 1:3:

«В первом сете я вышел на корт и просто плохо сыграл первый гейм, сразу уступив брейк. К сожалению, так же я поступал в последних двух матчах с Карлосом: выходил на корт и сразу уступал брейк. Это никогда не приносит ничего хорошего».

«Как я уже сказал, я много смотрел на игру Карлоса. Мне кажется, что он подавал лучше, чем когда-либо.

У меня не было шансов отыграть брейк. Первый сет — провалился. Во втором сете я сделал все, что хотел. В четвертом сете я сделал все, что хотел... Мне просто нужно избегать моментов, когда уровень игры немного падает, а он может сделать брейк и выйти вперед».

«Я думаю, честно говоря, что на траве, несмотря на то, что он невероятный игрок на этом покрытии, у меня больше шансов против Карлоса на быстром корте. Как только корт станет медленным, и я не смогу помешать ему, будет очень сложно, потому что, независимо от скорости корта, я думаю, что он всегда сможет нанести мне урон».

«Я считаю, что с основной линии мне больше удавалось играть с Янником, потому что он играет более плоско и его действия немного более предсказуемы. Он невероятно хорош в игре с базовой линии. Карлос же более непредсказуем с его слайсами, выходами к сетке и дроп-шотами. У Карлоса много разных способов игры»

«Я также думаю, что когда Карлос бьет поперечным ударом с форхенда, мяч сильно уходит в сторону, что затрудняет игру. Янник играет более поперек корта. Лично я предпочитаю иметь дело с плоским мячом, чем с мячом, который уходит от меня. Оба они генерируют огромную силу. Но я думаю, что для меня играть с Карлосом немного более неудобно из-за непредсказуемости его действий».

«Каждый раз, когда я играю с этими ребятами, я многому учусь о том, что мне нужно делать, чтобы стать лучше. В будущем я просто хочу продолжать работать над тем, что сделает меня лучше, что поможет мне соперничать с этими ребятами, потому что в конечном итоге моя главная цель — выиграть турнир Большого шлема. Думаю, в какой-то момент мне придется победить этих ребят, чтобы достичь своей цели. Конечно, это будет непросто».

«Если я буду продолжать ставить себя в такие ситуации и играть с ними, я буду лучше понимать свою игру, узнаю, что нужно делать по-другому и что нужно делать лучше, чтобы выйти на этот уровень».

Ранее сообщалось о том, что Фритц и Алькарас в четырех сетах определили первого финалиста Уимблдона.

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Тейлор Фритц Карлос Алькарас (теннисист) Уимблдон-2025
Даниил Кирияка Источник: ATP Tour
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