Мадуэке не помеха. Арсенал продолжает интересоваться звездой Реала

Лондонский «Арсенал» все еще заинтересован в подписании бразильского вингера мадридского «Реала» Родриго, сообщает GiveMeSport.

По информации источника, 24-летний футболист привлекает внимание английского гранда даже после подписания Нони Мадуэке. Сам игрок отдает предпочтение переходу в Английскую Премьер-лигу.

В сезоне 2024/25 Родриго провел 54 матча на клубном уровне, отличившись 14 забитыми мячами и 11 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Хаби Алонсо встретится с игроком «Реала», который согласился покинуть «Мадрид».