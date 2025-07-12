Мадуэке не помеха. Арсенал продолжает интересоваться звездой Реала
Родриго привлекает внимание английского гранда
Лондонский «Арсенал» все еще заинтересован в подписании бразильского вингера мадридского «Реала» Родриго, сообщает GiveMeSport.
По информации источника, 24-летний футболист привлекает внимание английского гранда даже после подписания Нони Мадуэке. Сам игрок отдает предпочтение переходу в Английскую Премьер-лигу.
В сезоне 2024/25 Родриго провел 54 матча на клубном уровне, отличившись 14 забитыми мячами и 11 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Хаби Алонсо встретится с игроком «Реала», который согласился покинуть «Мадрид».
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