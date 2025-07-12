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  4. Мадуэке не помеха. Арсенал продолжает интересоваться звездой Реала
Англия
12 июля 2025, 12:59 |
248
0

Мадуэке не помеха. Арсенал продолжает интересоваться звездой Реала

Родриго привлекает внимание английского гранда

12 июля 2025, 12:59 |
248
0
Мадуэке не помеха. Арсенал продолжает интересоваться звездой Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Лондонский «Арсенал» все еще заинтересован в подписании бразильского вингера мадридского «Реала» Родриго, сообщает GiveMeSport.

По информации источника, 24-летний футболист привлекает внимание английского гранда даже после подписания Нони Мадуэке. Сам игрок отдает предпочтение переходу в Английскую Премьер-лигу.

В сезоне 2024/25 Родриго провел 54 матча на клубном уровне, отличившись 14 забитыми мячами и 11 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Хаби Алонсо встретится с игроком «Реала», который согласился покинуть «Мадрид».

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Родриго Гоес Реал Мадрид Нони Мадуэке трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Арсенал Лондон
Даниил Кирияка Источник: GiveMeSport
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