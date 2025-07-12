Хаби Алонсо встретится с игроком Реала, который согласился покинуть Мадрид
Родриго не намерен оставаться в чемпионате Испании, но попросил самому выбрать новый клуб
Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо в ближайшее время встретится с бразильским вингером Родриго, чтобы провести с ним серьезный разговор.
По информации испанской прессы, 24-летний футболист разочаровался в команде и планирует покинуть состав «сливочных». Наставник королевского клуба решил окончательно обсудить с вингером его будущее в Испании.
Алонсо не намерен удерживать Родриго в команде и склоняется к тому, чтобы отпустить его в другой чемпионат. На прошедшем клубном чемпионате мира футболист провел всего 95 минут за весь турнир (три матча) и записал на свой счет одну результативную передачу.
Хаби считает, что его подопечный проигрывает конкуренцию свои одноклубником и с высокой вероятностью потеряет место в стартовом составе в сезоне 2025/26. По этой причине, Родриго согласился уйти из королевского клуба, но у него есть одно условие – самому выбрать команду, в которой он продолжит карьеру.
В услугах 24-летнего бразильца заинтересованы представители Английской Премьер-лиги – «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Арсенал». Окончательное решение о будущем вингера будет принято после разговора Алонсо с игроком.
El Madrid empuja a Rodrygo— Diario AS (@diarioas) July 11, 2025
🚫 Xabi Alonso y el jugador tienen una reunión pendiente para decidir su futuro. No pondrá problemas a su salida si puede elegir destino
✍️ @ASAgustinMartinhttps://t.co/8INuD4qDYU
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