Хаби Алонсо встретится с игроком Реала, который согласился покинуть Мадрид

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо в ближайшее время встретится с бразильским вингером Родриго, чтобы провести с ним серьезный разговор.

По информации испанской прессы, 24-летний футболист разочаровался в команде и планирует покинуть состав «сливочных». Наставник королевского клуба решил окончательно обсудить с вингером его будущее в Испании.

Алонсо не намерен удерживать Родриго в команде и склоняется к тому, чтобы отпустить его в другой чемпионат. На прошедшем клубном чемпионате мира футболист провел всего 95 минут за весь турнир (три матча) и записал на свой счет одну результативную передачу.

Хаби считает, что его подопечный проигрывает конкуренцию свои одноклубником и с высокой вероятностью потеряет место в стартовом составе в сезоне 2025/26. По этой причине, Родриго согласился уйти из королевского клуба, но у него есть одно условие – самому выбрать команду, в которой он продолжит карьеру.

В услугах 24-летнего бразильца заинтересованы представители Английской Премьер-лиги – «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Арсенал». Окончательное решение о будущем вингера будет принято после разговора Алонсо с игроком.