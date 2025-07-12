Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хаби Алонсо встретится с игроком Реала, который согласился покинуть Мадрид
Испания
12 июля 2025, 12:47 |
704
0

Хаби Алонсо встретится с игроком Реала, который согласился покинуть Мадрид

Родриго не намерен оставаться в чемпионате Испании, но попросил самому выбрать новый клуб

12 июля 2025, 12:47 |
704
0
Хаби Алонсо встретится с игроком Реала, который согласился покинуть Мадрид
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо и Родриго

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо в ближайшее время встретится с бразильским вингером Родриго, чтобы провести с ним серьезный разговор.

По информации испанской прессы, 24-летний футболист разочаровался в команде и планирует покинуть состав «сливочных». Наставник королевского клуба решил окончательно обсудить с вингером его будущее в Испании.

Алонсо не намерен удерживать Родриго в команде и склоняется к тому, чтобы отпустить его в другой чемпионат. На прошедшем клубном чемпионате мира футболист провел всего 95 минут за весь турнир (три матча) и записал на свой счет одну результативную передачу.

Хаби считает, что его подопечный проигрывает конкуренцию свои одноклубником и с высокой вероятностью потеряет место в стартовом составе в сезоне 2025/26. По этой причине, Родриго согласился уйти из королевского клуба, но у него есть одно условие – самому выбрать команду, в которой он продолжит карьеру.

В услугах 24-летнего бразильца заинтересованы представители Английской Премьер-лиги – «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Арсенал». Окончательное решение о будущем вингера будет принято после разговора Алонсо с игроком.

По теме:
Мадуэке не помеха. Арсенал продолжает интересоваться звездой Реала
ЛНЗ переманил капитана другого клуба УПЛ, он будет выступать за U-19
«Все было плохо». Легендарный тренер вылечился от рака
Реал Мадрид Родриго Гоес Хаби Алонсо Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Николай Титюк Источник: AS
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Его сломают». Джозеф Паркер рассказал, как закончится реванш Усик – Дюбуа
Бокс | 12 июля 2025, 08:26 0
«Его сломают». Джозеф Паркер рассказал, как закончится реванш Усик – Дюбуа
«Его сломают». Джозеф Паркер рассказал, как закончится реванш Усик – Дюбуа

Новозеландец прогнозирует победу Александра

Украина стартовала в квалификации Евроволея с драматической победы
Волейбол | 11 июля 2025, 21:21 6
Украина стартовала в квалификации Евроволея с драматической победы
Украина стартовала в квалификации Евроволея с драматической победы

Наша молодежка с трудом обыграла команду, которая считается аутсайдером

Именитый английский клуб готов забрать полузащитника Реала за 90 млн евро
Футбол | 12.07.2025, 11:08
Именитый английский клуб готов забрать полузащитника Реала за 90 млн евро
Именитый английский клуб готов забрать полузащитника Реала за 90 млн евро
Обновлен рейтинг Золотого мяча после того, как ПСЖ разгромил Реал на КЧМ
Футбол | 12.07.2025, 06:13
Обновлен рейтинг Золотого мяча после того, как ПСЖ разгромил Реал на КЧМ
Обновлен рейтинг Золотого мяча после того, как ПСЖ разгромил Реал на КЧМ
Зинченко узнал, куда может перейти после провала с Миланом
Футбол | 12.07.2025, 07:47
Зинченко узнал, куда может перейти после провала с Миланом
Зинченко узнал, куда может перейти после провала с Миланом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хаби Алонсо рассказал, почему Реал потерпел фиаско от ПСЖ со счетом 0:4
Хаби Алонсо рассказал, почему Реал потерпел фиаско от ПСЖ со счетом 0:4
10.07.2025, 09:23 3
Футбол
Here we go от Романо. Модрич подписал контракт с легендарным клубом
Here we go от Романо. Модрич подписал контракт с легендарным клубом
10.07.2025, 10:49 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Объявлен бой за звание абсолютного чемпиона мира
ОФИЦИАЛЬНО. Объявлен бой за звание абсолютного чемпиона мира
10.07.2025, 14:41
Бокс
Куртуа объяснил катастрофу Реала в матче против ПСЖ
Куртуа объяснил катастрофу Реала в матче против ПСЖ
10.07.2025, 08:49 2
Футбол
БАКОЛЕ: «Бой Усик – Дюбуа? У него нет мозгов, он будет с ним играть»
БАКОЛЕ: «Бой Усик – Дюбуа? У него нет мозгов, он будет с ним играть»
11.07.2025, 08:32
Бокс
Первая ракетка – out. Анисимова выбила Соболенко и вышла в финал Уимблдона
Первая ракетка – out. Анисимова выбила Соболенко и вышла в финал Уимблдона
10.07.2025, 18:15 41
Теннис
Шахтер – Ильвес – 6:0. Дебют Турана и бенефис Алиссона. Видео голов и обзор
Шахтер – Ильвес – 6:0. Дебют Турана и бенефис Алиссона. Видео голов и обзор
10.07.2025, 23:59 15
Футбол
РОНАЛДО: «Это самый сильный футболист, против которого я играл»
РОНАЛДО: «Это самый сильный футболист, против которого я играл»
11.07.2025, 05:28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем