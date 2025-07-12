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Клубный чемпионат мира
12 июля 2025, 14:28 |
195
0

Игроки ПСЖ могут установить интересное достижение в матче против Челси

Парижане претендуют на рекорд по результативности в финалах этого сезона

12 июля 2025, 14:28 |
195
0
Игроки ПСЖ могут установить интересное достижение в матче против Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

Игроки «ПСЖ» Дезире Дуэ, Брэдли Баркола, Усман Дембеле и Ашраф Хакими могут стать единственными футболистами сезона 2024/25, которые набрали не менее шести результативных действий в финальных матчах.

13 июля состоится финальный матч клубного чемпионата мира 2025 между «Челси» и «ПСЖ». Поединок состоится на «Мет-Лайф Стэдиум» в 22:00.

Сейчас лидерами по количеству результативных действий в финалах являются Килиан Мбаппе (4 Г + А) и Дезире Дуэ (2 Г + 3 А). Кроме того, Мбаппе – единственный игрок, который забивал в четырех финальных матчах текущего сезона: Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок, Суперкубок Испании и Кубок Испании.

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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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