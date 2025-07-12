Игроки ПСЖ могут установить интересное достижение в матче против Челси
Парижане претендуют на рекорд по результативности в финалах этого сезона
Игроки «ПСЖ» Дезире Дуэ, Брэдли Баркола, Усман Дембеле и Ашраф Хакими могут стать единственными футболистами сезона 2024/25, которые набрали не менее шести результативных действий в финальных матчах.
13 июля состоится финальный матч клубного чемпионата мира 2025 между «Челси» и «ПСЖ». Поединок состоится на «Мет-Лайф Стэдиум» в 22:00.
Сейчас лидерами по количеству результативных действий в финалах являются Килиан Мбаппе (4 Г + А) и Дезире Дуэ (2 Г + 3 А). Кроме того, Мбаппе – единственный игрок, который забивал в четырех финальных матчах текущего сезона: Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок, Суперкубок Испании и Кубок Испании.
📊 Les joueurs qui ont été décisifs lors de plusieurs finales cette saison pic.twitter.com/wGyJkUtWHO— PopFoot (@ThePopFoot) July 12, 2025
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